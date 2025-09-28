szeptember 28., vasárnap

Retro

41 perce

Ha tényleg a 80-as–90-es évek gyereke voltál, ezt a kvízt imádni fogod!

Címkék#nosztalgia#retro#korszak#kvíz

Visszarepítünk a gyerekkorodba! Csattogós lepke, színes pörgettyűk és legendás társasjátékok várnak rád. Tedd próbára magad a retro játékok kvízben, és derítsd ki, mennyire emlékszel a régi kedvencekre!

Varga Panna

A gyerekkor legszebb pillanatait sokszor egy-egy játék idézi fel. A retro játékok ma is képesek mosolyt csalni az arcunkra, hiszen ezek a színes figurák, pörgettyűk és társasjátékok egy egész korszak szimbólumai voltak.

Retro játékok kvíz – felismered a régi kedvenceket?
Retro játékok kvíz – felismered a régi kedvenceket?
Fotó: valemaxxx / Forrás:  Shutterstock

Volt, aki plüssfigurákat ölelt magához, más a szőnyegen szórakozott színes kártyákkal, vagy a családi asztal mellett töltött hosszú estéket társasjátékozással. Aki az udvaron játszott, biztosan ismeri a színes rugókat, a vidám csattogósokat vagy a titokzatos kis üveggolyókat.És persze akadtak gyűjthető figurák is, amelyekből sosem volt elég - mindenki szerette volna a legkülönlegesebb darabokat megszerezni.

A régi gyerekkori játékok nemcsak szórakoztattak, hanem közösséget is teremtettek: a barátokkal versenyezni, cserélgetni, vagy együtt játszani felejthetetlen élményt jelentett. Ezért is tartanak ki bennünk a nosztalgikus emlékek, és ezért olyan izgalmas ma is újra találkozni velük - akár egy kvíz formájában.

 Miért szeretjük még mindig a retro játékokat?

A retro játékok nem csupán tárgyak, hanem emlékek, amelyek összekötnek minket a gyerekkorunkkal. Egy Moncsicsi vagy egy Gazdálkodj okosan látványa ma is mosolyt csal az arcunkra, és felidézi a régi, gondtalan napokat.

Most rajtad a sor: vajon felismered ezeket a klasszikus kedvenceket csak egy kép alapján? Tedd próbára magad a retro játékok kvízben, és idézd fel, milyen volt játszani a régi idők legnagyobb sztárjaival!

1.
Melyik retro játékfigurát látod a képen?
2.
Melyik ikonikus társasjátékot látod?
3.
Mi volt a neve ennek a pörgettyűnek, amit a gyerekek versenyezve pörgettek?
4.
Mi volt a neve ennek a színes, lépcsőn is „sétáló” játéknak?
5.
Melyik kártyajáték része a képen látható lap?
6.
Hogy hívták a képen látható klasszikus, tolható gyerekjátékot?
7.
Milyen néven váltak ismertté ezek a színes hajú figurák?
8.
Melyik mesés játékfigurát ismerheted fel a képen?
9.
Mivel játszottak régen az udvaron a gyerekek a képen látható tárgyakkal?

Értékelés:

0–3 helyes válasz - Nosztalgia újonc 
Csak most ismerkedsz a régi játékok világával. Ne aggódj, mindig van idő bepótolni, hogy mivel szórakoztak régen a gyerekek!

4–6 helyes válasz - Retro kalandozó 
Már több játék is ismerős, de akadnak homályos emlékek. Jó úton haladsz, és pár új felismerés után igazi nosztalgia-rajongó lehetsz.

7–8 helyes válasz - Nosztalgia bajnok 
A klasszikusok többségét azonnal felismered, és a gyerekkori élmények még mindig élénken élnek benned. Szinte minden kérdésnél betaláltál!

9–10 helyes válasz - Retro legenda 
Valódi időutazó vagy! Neked nem okoznak gondot a régi kedvencek, és minden játék láttán fel tudsz idézni egy vidám történetet a múltból.

