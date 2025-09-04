42 perce
Tatabánya bányászarcai: fotókon a hősök, akik mélyből építették a várost
Tatabánya múltja most egy különleges időutazásra hív. Retró fotók idézik meg azt a korszakot, amikor a bányászok mindennapjai formálták a város életét.
Újabb különleges retró fotókat hoztunk Tatabánya múltjából, ezúttal a bányászélet mindennapjait idézzük meg a Fortepan archívumából. A hatvanas évek Tatabányáján a bányászok arcai meséltek a mindennapokról, a kemény munkáról, az összetartozásról és a hétköznapok küzdelmeiről.
Retró fotók mesélnek Tatabánya hőseiről
Retró képek idézik meg most azt a korszakot, amikor a bányászlámpák fénye világította meg a reggeleket. Egy világ, ahol az olajos kezek, a poros ruhák és a fáradt tekintetek mögött ott volt a büszkeség, a közösség, és egy egész város lendülete.
A fotók nemcsak dokumentumok. Arcokat, történeteket, életeket őriznek. És miközben nézzük őket, talán saját családtagjaink, nagyszüleink alakja is felvillan – azoké, akik a mélyből építették fel a jövőt, amit ma Tatabányának hívunk.
GALÉRIA: Retró fotókon Tatabánya bányász arcai
További retró fotós cikkeink:
Időutazás a ’70-es évekbe: retró fotók, amiket minden komáromi a magáénak érez
Ezeket a retró tatabányai fotókat mindenkinek látnia kell: ilyen volt az élet 50 éve
Tata arcai retró fotókon: sosem látott felvétel került elő 50 évvel ezelőttről