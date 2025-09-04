szeptember 4., csütörtök

Retró

42 perce

Tatabánya bányászarcai: fotókon a hősök, akik mélyből építették a várost

Címkék#retró#bányászélet#Fortepan#város

Tatabánya múltja most egy különleges időutazásra hív. Retró fotók idézik meg azt a korszakot, amikor a bányászok mindennapjai formálták a város életét.

Kemma.hu

Újabb különleges retró fotókat hoztunk Tatabánya múltjából, ezúttal a bányászélet mindennapjait idézzük meg a Fortepan archívumából. A hatvanas évek Tatabányáján a bányászok arcai meséltek a mindennapokról, a kemény munkáról, az összetartozásról és a hétköznapok küzdelmeiről.

Retró fotók idézik meg a tatabányai bányászok világát
Retró fotók idézik meg a tatabányai bányászok világát
Forrás: Fortepan / Bojár Sándor

Retró fotók mesélnek Tatabánya hőseiről

Retró képek idézik meg most azt a korszakot, amikor a bányászlámpák fénye világította meg a reggeleket. Egy világ, ahol az olajos kezek, a poros ruhák és a fáradt tekintetek mögött ott volt a büszkeség, a közösség, és egy egész város lendülete.

A fotók nemcsak dokumentumok. Arcokat, történeteket, életeket őriznek. És miközben nézzük őket, talán saját családtagjaink, nagyszüleink alakja is felvillan – azoké, akik a mélyből építették fel a jövőt, amit ma Tatabányának hívunk.

GALÉRIA: Retró fotókon Tatabánya bányász arcai

További retró fotós cikkeink:

 

