Múltidéző

40 perce

Amikor a bányászok írták a város történetét: retró fotókon a dorogi bányászok mindennapjai +videó

A 75. Jubileumi Központi Bányásznap alkalmából régi fotókon idézzük meg a dorogi bányászat világát. A Fortepan gyűjteményéből válogatott retró fotók a 20. század mindennapjait mutatják be, amikor a bányászat formálta a város ritmusát és közösségét.

Kemma.hu

Tatabánya bányászarcai után most a dorogi bányászlét mindennapja elevenednek meg előttünk. A Fortepan fekete-fehér képein feltárul a munka világa: bányászok sisakban, porosan, a föld mélyéről érkezve, vagy éppen a bányaudvaron gyülekezve. Megjelennek a bányavasút zakatoló szerelvényei és a gyárak impozáns épületei is, amelyek a korszak ipari erejét szimbolizálták. Ezek a retró fotók nemcsak munkát, hanem életformát rögzítenek. Olyan hétköznapokat, amelyekhez elválaszthatatlanul hozzátartozott a bányászat.

Retró fotók: Dorogi (egykor Reimann) altáró, 1970
Retró fotók: Dorogi (egykor Reimann) altáró, 1970
Forrás: Fortepan / Urbán Tamás

Retró fotókon Dorog bányás múltja

A képekben ott van a közösség és a kitartás története is: a munkások arcaiban a fáradtság mellett a büszkeség, hogy hozzájárultak a város fejlődéséhez. A retró felvételek egyszerre nosztalgikusak és dokumentaristák, emlékeztetve arra a korszakra, amikor a bányászok mindennapi munkája tette élhetővé és fejlődővé Dorogot.

GALÉRIA: Retró fotókon Dorog bányász arcai (Fotó: Fortepan/M.B.)

Fotók: Fortepan

A filmhiradokonline.hu jóvoltából pedig azt is megtekinthetjük, miként zajlott a dorogi bányászok temetése 1947-ben.

Korábbi múltidézőink:

 

