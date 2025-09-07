Amikor a bányászok írták a város történetét: retró fotókon a dorogi bányászok mindennapjai +videó

Tatabánya bányászarcai után most a dorogi bányászlét mindennapja elevenednek meg előttünk. A Fortepan fekete-fehér képein feltárul a munka világa: bányászok sisakban, porosan, a föld mélyéről érkezve, vagy éppen a bányaudvaron gyülekezve. Megjelennek a bányavasút zakatoló szerelvényei és a gyárak impozáns épületei is, amelyek a korszak ipari erejét szimbolizálták. Ezek a retró fotók nemcsak munkát, hanem életformát rögzítenek. Olyan hétköznapokat, amelyekhez elválaszthatatlanul hozzátartozott a bányászat.

Retró fotók: Dorogi (egykor Reimann) altáró, 1970

Forrás: Fortepan / Urbán Tamás