Retro

2 órája

Gyerekkor ízei: retro édességek, amiket sosem felejtünk!

Címkék#retro#cukorka#Sport#Dunakavics#Zizi#kvíz#hangulat#Balaton

A retro édességek kvíz visszarepít a gyerekkor világába: Sport szelet, Balaton szelet, Tibi csoki, Dunakavics és Donald rágó vár, hogy leteszteld, mennyire emlékszel a régi kedvencekre. Ha szereted a nosztalgiát, a retro édességek kvíz garantáltan felidézi a gyerekkori ízeket és emlékeket.

Varga Panna

Ki ne emlékezne azokra az időkre, amikor a zsebpénzt a kisboltban vagy a trafikban költöttük el, és a polcokon ott sorakoztak a legnépszerűbb magyar édességek? A klasszikus zöld papíros Sport szelet rumos íze, a színes cukormázas Dunakavics, a puffasztott és édes Zizi vagy éppen a ropogós ostyás Balaton szelet mind-mind a gyerekkor meghatározó finomságai voltak.A retro édességek kvíz segít felidézni ezeket az élményeket, és játékos formában tesztelheted, mennyire maradtak meg emlékeidben a régi kedvencek.

Retro édességek kvíz
Retro édességek kvíz : Vajon felismered ,hogy mi van a képen?
Fotó: Toth.Peter / Forrás:  Shutterstock

Ezek a retro édességek nemcsak a gyerekkort idézik fel, hanem egy korszak hangulatát is: amikor a csoki, a rágó vagy a cukorka nem csupán nassolnivaló volt, hanem élmény, baráti beszélgetések és közös gyűjtögetések kísérője.

Ezek a retro édességek nemcsak csokik és cukorkák voltak, hanem egy darabka történelem. Mindegyikhez emlékek kötődnek: iskolai szünetek, strandolások, nyári kalandok vagy baráti gyűjtések. Most pedig elhoztuk a lehetőséget, hogy kiderítsd, mennyire emlékszel ezekre a régi kedvencekre.

Akár az édes csokik, a színes cukorkák vagy a különleges rágók voltak a kedvenceid, egy biztos: ezek a klasszikus magyar édességek összekötnek generációkat. Ha jól teljesítettél, igazi nosztalgia mestere vagy, ha kevésbé, akkor is édes élmény volt felidézni a régi finomságokat. Ne feledd, a retro édességek kvíz nemcsak játék, hanem egy időutazás is a gyerekkor legfinomabb emlékeihez.

1.
Melyik évben jelent meg először a Sport szelet Magyarországon?
2.
Melyik édességhez járt képregény minden darabban?
3.
Milyen édesség volt a Zizi eredetileg?
4.
Melyik retro édesség szlogenje volt: „a torok kéményseprője”?
5.
Melyik retro csoki volt karamellás-mogyorós töltelékkel, amit sokan a Snickershez hasonlítanak?
6.
Melyik klasszikus szeletet árulták strandbüfékben, és ma is népszerű?
7.
Melyik retro édesség volt nagy kockás, vastag és sokféle ízben kapható?
8.
Melyik édességet nevezték „a francia drazsé testvérének”?
9.
Melyik édességet árulták „autós” néven, egyszerű tejcsokiként?
10.
Melyik régi csoki volt mogyorókrémes-karamellás, és a presszókban is gyakori?

Pontozás: Retro édességek kvíz

  • 0–3 helyes válasz:
     Retro kezdő
    Még csak most ismerkedsz a régi magyar édességek világával. Sebaj, mindig van idő bepótolni, és talán kedvet kapsz kipróbálni újra néhányat!
  • 4–6 helyes válasz:
     Retro felfedező
    Több kedvencet már felismertél, de akadnak fehér foltok a csokik és cukorkák múltjából. Egy kis nosztalgiafrissítés sosem árt!
  • 7–8 helyes válasz:
     Retro ínyenc
    Igazi édesszájú nosztalgiázó vagy! Jól emlékszel a gyerekkor klasszikus ízeire, és szívesen felidézed a régi hangulatot.
  • 9–10 helyes válasz:
     Retro legenda
    Te mindent tudsz a retro édességek világáról! Szinte vissza tudnád idézni a trafik polcain sorakozó összes finomságot – igazi időutazó vagy.

 

