Celeb

1 órája

Fergeteges leánybúcsú - örömkönnyekben bulizott Rétegi Tícia

Az influenszer újabb mérföldkőhöz érkezett életében, amit rajongói is izgatottan követtek. Rétegi Tícia leánybúcsúja barátai meglepetéseivel és felejthetetlen pillanatokkal telt, miközben az esküvő előkészületei egyre nagyobb izgalommal zajlanak.

Bajcsy Tünde

Rétegi Tícia az elmúlt években a közösségi médiából vált országosan ismertté. Több tízezres követőtábor figyeli mindennapjait, amelyeket őszinte, vidám és divatos tartalmaival tölt meg. Nem csupán a kamerák előtt áll helyt: Tícia személyisége és hitelessége sokak számára példaértékű, ezért is vált a fiatal generáció egyik kedvenc influenszerévé. Most pedig megtörtént Rétegi Tícia leánybúcsúja is, melyet örömkönnyekben fogadott hálásan.

Megtörtént Rétegi Tícia leánybúcsúja - párjával sugárzó boldogságban élik mindennapjaikat.
Forrás: Rétegi Tícia/Instagram

Rétegi Tícia leánybúcsúja

A frissen napvilágot látott videóban betekintést nyerhetünk Tícia egyik legboldogabb időszakába. Nemrég tartották ugyanis a leánybúcsúját, amely tele volt nevetéssel, baráti összefogással és persze stílusos pillanatokkal. A felvételek jól tükrözik, hogy Tíciát valódi szeretet és baráti támogatás övezi, ami számára kiemelten fontos.

@retegi_ticia A lánybúcsúm…🥹✨💖 annyira tökéletes annyira fantasztikus és még mindig hihetetlen…🥹❤️ Köszönöm csajok… Helyszín: @Lovasberényi Kis Levendulás Torta: @csengmousse ♬ eredeti hang - Kiss-Rétegi Tícia

Romantikus lánykérés

Korábban már beszámoltunk róla, hogy Tícia és párja, Kiss Patrik kapcsolatában komoly fordulópont következett be. 2024 decemberében a tatai fiatalember megkérte a székesfehérvári származású influenszer kezét, méghozzá egy különleges, romantikus pillanatban. Tícia akkor TikTok-oldalán úgy fogalmazott: „Életem leggyönyörűbb napfelkeltéje lett…” – ezzel adva tudtára rajongóinak, hogy eljegyzésük örökre emlékezetes marad számukra. Az eljegyzés óta az életében minden a közös jövőről, az új tervek építéséről és a boldog készülődésről szól.

A lánybúcsút illetően ezekkel a kedves szavakkal illette barátait:

Hát le a kalappal a csajok előtt…🫣 Még álmaimban sem gondoltam volna, hogy nekem ilyen fenomenális, tökéletes lánybúcsúm lesz.🥹❤️

A világon a leggazdagabb ember vagyok, ebben most már biztos vagyok! Nekem vannak a legértékesebb barátnőim és családom!🙏🏼✨
Egytől egyig köszönök mindent!❤️❤️

