Különleges rendszám bukkant fel a magyar úton, jobb, ha ezt tudod róla

Ha autók rendszámáról van szó, mindenkinek van egy megszokott képe: régen "ABC-123", ma már inkább "AA-AA-123". Az utakon azonban időnként felbukkanhatnak egészen más jelölések is, amik elsőre talányosak lehetnek. Egyik olvasónk beküldött egy képet, amin egy ilyen szokatlan rendszám figyelhető meg.

Miért ilyen ez a rendszámtábla, te láttál már hasonlót?

Forrás: 24 Óra / kemma.hu

Hogyan néztek ki régen a magyar rendszámok?

A rendszámrendszer a ’90-es évektől hosszú ideig változatlan volt: három betű, három szám, egyszerű és könnyen megjegyezhető formátummal. Ez több mint harminc éven át szolgálta a közlekedést, az utolsó kombinációkat 2022-ig használták fel. Ahogy annak idején beszámolt róla hírportálunk, mivel kezdtek elfogyni a rendelkezésre álló rendszámok, váltani kellett.

Mi változott 2022 után?

A rendszámok kinézete megújult: immár négy betű és három szám szerepel rajtuk, így jóval több kombináció vált elérhetővé. A dizájn azonban hasonló maradt, EU-sávval és a „H” jelzéssel. Az emberek többsége mára megszokta az új formát, és a mindennapokban szinte csak ezt látjuk.

Rendszámtáblákra vonatkozó szabályok

A KRESZ több pontban is szabályozza a rendszámtáblákra vonatkozó előírásokat. Ezek röviden összefoglalva:

A rendszámtábla elhelyezése

Azonosításra szolgál: a járműnek mindig kell hatósági jelzéssel (rendszámtábla) rendelkeznie.

Elöl és hátul kell felszerelni, ha a jármű kialakítása lehetővé teszi.

Motorkerékpárnál, pótkocsinál hátul elegendő.

Láthatóság és olvashatóság

A rendszámtáblát jól látható és szennyeződéstől, takarástól mentes állapotban kell tartani.

Nem lehet eltakarni sem tárggyal, sem átlátszó, színezett borítással.

Olvashatónak kell maradnia nappal és éjszaka is.

Módosítás tilalma

A rendszámtábla nem változtatható meg, nem színezhető át, nem díszíthető.

Nem szabad letakarni, fóliázni, hajlítani vagy bárhogyan manipulálni.

Megvilágítás

Azokat a járműveket, amelyeknél kötelező a hátsó rendszámvilágítás, mindig működőképes lámpával kell ellátni.

A világításnak sötétben is lehetővé kell tennie a rendszám leolvasását.

Különleges rendszámtáblák

Bizonyos esetekben a jogszabály engedélyez speciális rendszámokat (pl. ideiglenes, P-próbarendszám, Z-export). Ezek is a KRESZ és a vonatkozó miniszteri rendeletek szabályai szerint használhatók.