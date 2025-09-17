58 perce
Különleges rendszám bukkant fel a magyar úton, jobb, ha ezt tudod róla
Mindenki látott már klasszikus, három betűből és három számból álló rendszámot, és mára megszoktuk az új, négy betűs formátumot is. Egy sárgával jelzett rendszám azonban rögtön kíváncsivá teszi az embert.
Ha autók rendszámáról van szó, mindenkinek van egy megszokott képe: régen "ABC-123", ma már inkább "AA-AA-123". Az utakon azonban időnként felbukkanhatnak egészen más jelölések is, amik elsőre talányosak lehetnek. Egyik olvasónk beküldött egy képet, amin egy ilyen szokatlan rendszám figyelhető meg.
Hogyan néztek ki régen a magyar rendszámok?
A rendszámrendszer a ’90-es évektől hosszú ideig változatlan volt: három betű, három szám, egyszerű és könnyen megjegyezhető formátummal. Ez több mint harminc éven át szolgálta a közlekedést, az utolsó kombinációkat 2022-ig használták fel. Ahogy annak idején beszámolt róla hírportálunk, mivel kezdtek elfogyni a rendelkezésre álló rendszámok, váltani kellett.
Mi változott 2022 után?
A rendszámok kinézete megújult: immár négy betű és három szám szerepel rajtuk, így jóval több kombináció vált elérhetővé. A dizájn azonban hasonló maradt, EU-sávval és a „H” jelzéssel. Az emberek többsége mára megszokta az új formát, és a mindennapokban szinte csak ezt látjuk.
Rendszámtáblákra vonatkozó szabályok
A KRESZ több pontban is szabályozza a rendszámtáblákra vonatkozó előírásokat. Ezek röviden összefoglalva:
A rendszámtábla elhelyezése
- Azonosításra szolgál: a járműnek mindig kell hatósági jelzéssel (rendszámtábla) rendelkeznie.
- Elöl és hátul kell felszerelni, ha a jármű kialakítása lehetővé teszi.
- Motorkerékpárnál, pótkocsinál hátul elegendő.
Láthatóság és olvashatóság
- A rendszámtáblát jól látható és szennyeződéstől, takarástól mentes állapotban kell tartani.
- Nem lehet eltakarni sem tárggyal, sem átlátszó, színezett borítással.
- Olvashatónak kell maradnia nappal és éjszaka is.
Módosítás tilalma
- A rendszámtábla nem változtatható meg, nem színezhető át, nem díszíthető.
- Nem szabad letakarni, fóliázni, hajlítani vagy bárhogyan manipulálni.
Megvilágítás
- Azokat a járműveket, amelyeknél kötelező a hátsó rendszámvilágítás, mindig működőképes lámpával kell ellátni.
- A világításnak sötétben is lehetővé kell tennie a rendszám leolvasását.
Különleges rendszámtáblák
Bizonyos esetekben a jogszabály engedélyez speciális rendszámokat (pl. ideiglenes, P-próbarendszám, Z-export). Ezek is a KRESZ és a vonatkozó miniszteri rendeletek szabályai szerint használhatók.
De mi a helyzet a sárga jelzéssel?
Néha felbukkan az utakon egy-egy rendszám, ahol szokatlan szín, például sárga rész, tűnik fel. Ilyenkor sokan elgondolkodnak: vajon mit jelez ez? Nem új találmányról van szó, hanem olyan ideiglenes rendszámról, ami speciális céllal kerül az autóra.
Ideiglenes rendszámok régen és most
Az ideiglenes rendszámok régóta részei a hazai közlekedésnek, csak ritkán találkozunk velük. Több fajtájuk létezik, attól függően, hogy mire adják ki: lehet kiviteli, próba vagy éppen forgalomba helyezés előtti használatra szolgáló. Ezekhez mindig ideiglenes forgalmi engedély is tartozik, és kizárólag meghatározott ideig, célra használhatók.
Mire jó egy ilyen rendszám?
Beró Dominik, a Beró System Autósiskola oktatója elárulta, hogy ilyen ideiglenes rendszámokkal gyakran találkozhatunk például autókereskedőknél. Használják autók kipróbálására, szállítására, de előfordulhat az is, hogy egy frissen importált jármű mozgatásához adják ki.
Nem új, de különleges
Az ideiglenes rendszám tehát nem a legfrissebb újítás, hanem régi és jól bevált megoldás, ami elsősorban speciális helyzetekben kerül elő. Ha legközelebb szokatlan színt vagy feliratot látunk egy rendszámon, jó eséllyel ilyen átmeneti megoldással találkoztunk.
