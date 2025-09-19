Rekordközeli árvízzel küzdött a kis falu - kisgyerekes család menekült a Duna elől +fotók, videó

A Duna mentén élők 2024 júniusában már egyszer készültek az árvíz 2024-es érkezésére, azonban a Duna nyári emelkedése még nem volt extrém méretű. Ám szeptemberre jött a meglepetés: a folyó vízgyűjtő területén leesett, hatalmas mennyiségű eső felduzzasztotta a vén folyót, a víztömeg pedig közeledett hazánk felé. 2024. szeptemberében rekordközeli árvízzel küzdött a vármegye. A vízállás a 2013-as árvíz szintjéhez volt közel.

Elsőként Dunaalmás küzdelmével idézzük fel a 2024-es rekordközeli árvíz történéseit.

Forrás: Flajsz Péter/24 Óra

Óvatos, ám pontos becslések után jött a rekordközeli árvíz

Az árhullám érkezésére szeptember második felében fújt riadót az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Óvatosak voltak, ugyanis a Duna vízállása kiszámíthatatlannak bizonyult: egyes felsőbb szakaszokon nagyobb probléma nélkül levonult, míg máshol nagyobb károkat okozott.

Így szinte az utolsó percig talány volt: mekkora árhullámmal éri el hazákat. Pánik azonban nem volt, hiszen a vízügy felkészült minden eshetőségre, jól szervezett munka eredményeképp időben elkezdte az ország a felkészülést a 2024. szeptemberi árvízre.

Szeptember 13-án összeállt az Országos Műszaki Irányító Törzs, szeptember 16-án elrendelték a másodfokú árvízvédelmi készültséget. A vármegyei települések közül Dunaalmás volt az egyik, amely jelentősen aggódott: a település alacsonyan fekszik, közel a folyóhoz.

Dunaalmáson versenyeztek az idővel

Dunaalmáson szeptember 14-től kezdték az intenzív felkészülést: az almásiak, a vízügy kirendelt szakemberei, a katasztrófavédelem mind azon dolgozott, hogy elég homokzsák legyen, mire odaér a megduzzadt folyó.

A dunaalmási református templom előtti tér egészen más képet mutatott, mint a helyiek megszokták: homokot zsákoló gyerekek és felnőttek egymást segítve fogtak össze, hogy megvédjék a települést. Itt ráadásul a vasúti töltés alatti alagutak is veszélyben volt: a bezúduló víz itt elérte volna a települést is, így annak betömítése volt az egyik prioritás.

Kisgyerekes családnak kellett elhagyni az otthonát

A víz pedig egyre duzzadt Dunaalmásnál, szeptember 15-én már házakat veszélyeztetett a víz. Emiatt egy kisgyerekes család volt kénytelen elhagyni otthonát. Ám most az számított, hogy senkinek ne essen baja az árvíznél. Az árvízi védekezőknek sokan vittek ételt, italt, így például a vármegye népszerű lángozója, az Almási Lángos is ellátta őket.