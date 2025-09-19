3 órája
Rekordközeli árvízzel küzdött a kis falu - kisgyerekes család menekült a Duna elől +fotók, videó
Épp egy éve nyalogatta a Duna hullámai a partot, amely ellen megfeszített munkával harcoltak a folyó menti lakosok. Elsőként Dunaalmás küzdelmével idézzük fel a 2024-es rekordközeli árvíz történéseit.
A Duna mentén élők 2024 júniusában már egyszer készültek az árvíz 2024-es érkezésére, azonban a Duna nyári emelkedése még nem volt extrém méretű. Ám szeptemberre jött a meglepetés: a folyó vízgyűjtő területén leesett, hatalmas mennyiségű eső felduzzasztotta a vén folyót, a víztömeg pedig közeledett hazánk felé. 2024. szeptemberében rekordközeli árvízzel küzdött a vármegye. A vízállás a 2013-as árvíz szintjéhez volt közel.
Óvatos, ám pontos becslések után jött a rekordközeli árvíz
Az árhullám érkezésére szeptember második felében fújt riadót az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Óvatosak voltak, ugyanis a Duna vízállása kiszámíthatatlannak bizonyult: egyes felsőbb szakaszokon nagyobb probléma nélkül levonult, míg máshol nagyobb károkat okozott.
Így szinte az utolsó percig talány volt: mekkora árhullámmal éri el hazákat. Pánik azonban nem volt, hiszen a vízügy felkészült minden eshetőségre, jól szervezett munka eredményeképp időben elkezdte az ország a felkészülést a 2024. szeptemberi árvízre.
Szeptember 13-án összeállt az Országos Műszaki Irányító Törzs, szeptember 16-án elrendelték a másodfokú árvízvédelmi készültséget. A vármegyei települések közül Dunaalmás volt az egyik, amely jelentősen aggódott: a település alacsonyan fekszik, közel a folyóhoz.
Dunaalmáson versenyeztek az idővel
Dunaalmáson szeptember 14-től kezdték az intenzív felkészülést: az almásiak, a vízügy kirendelt szakemberei, a katasztrófavédelem mind azon dolgozott, hogy elég homokzsák legyen, mire odaér a megduzzadt folyó.
A dunaalmási református templom előtti tér egészen más képet mutatott, mint a helyiek megszokták: homokot zsákoló gyerekek és felnőttek egymást segítve fogtak össze, hogy megvédjék a települést. Itt ráadásul a vasúti töltés alatti alagutak is veszélyben volt: a bezúduló víz itt elérte volna a települést is, így annak betömítése volt az egyik prioritás.
Kisgyerekes családnak kellett elhagyni az otthonát
A víz pedig egyre duzzadt Dunaalmásnál, szeptember 15-én már házakat veszélyeztetett a víz. Emiatt egy kisgyerekes család volt kénytelen elhagyni otthonát. Ám most az számított, hogy senkinek ne essen baja az árvíznél. Az árvízi védekezőknek sokan vittek ételt, italt, így például a vármegye népszerű lángozója, az Almási Lángos is ellátta őket.
Makay Tibor polgármester a Kemma.hu-nak akkor elmondta: nem volt még olyan, hogy az őszi áradás veszélyeztette volna Dunaalmást. Emellett 2013. júniusában volt utoljára, hogy akkora védművet kellett építeniük, mint tavaly szeptemberben.
Több száz tonna homok, mobilgát és belvíz
A munka emberfeletti volt, a bezsákolt homokmennyiség felfoghatatlan: szeptember 16-a hétfőre 430 tonna homokot kapott a település. A zsákolásban számos önkéntes, sőt: települési polgármesterek is részt vettek. Többek között Szomód és Naszály polgármestere is pakolta a homokzsákokat, de érkeztek Bajról, Tatáról is segítők.
Almásnak a belvízzel is fel kellett vennie a harcot, így két fronton zajlott a víz elleni harc...
Az árvízvédelmi zsilipnél felfújható mobilgátat is felhúztak, amely a házakat védte az érkező Dunától.
Majdnem átszakadt a gát
A védekezés legjava aztán szeptember 20-a környékén volt a teleülésen. A víz át akarta a törni a falakat, a homokzsákok eszméletlen víztömegnek kellett ellenállnia.
Folyamatosan dolgoztak a szivattyúk a településen, éjt nappallá téve ment a munka. Az egyik vasúti átjáróban a legnagyobb terhelésnél elkezdett szivárogni a víz, félő volt, hogy átszakad a gát. A buzgár megfékezésére azonnal kellett cselekedni: ezért elnyomómedence kialakítását kezdték meg az esti órákban. A gyors reakciónak köszönhetően sikerült megakadályozni az átszakadást.
Orbán Viktor ellátogatott Dunaalmásra
Szeptember 20-án tetőzött az őszi áradó Duna, amely 700 centiméter felett állt meg térségünkben. Aznap Orbán Viktor miniszterelnök is megnézte a helyzetet Dunaalmáson.
A kormányfő az árvízvédelmi operatív törzs aznap reggeli ülése után tartott budapesti sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy pontosnak voltak az időjárási és a vízállás tetőzésével kapcsolatos eddigi előrejelzések, ami azért fontos, mert az előrejelzés a védekezés kulcsa.
Az áradás után elképesztő helyzet uralkodot Dunaalmáson. A tetőzés után, a levonuló ár nyomai még ott voltak a településen. A tetőzés után négy nappal készült helyszíni riportunkban érzékletesen mutattuk be, hogy éli meg egy, a Duna áradásának árnyékában élő település ezt az időszakot.
