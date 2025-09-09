Hittel és közösségi erővel újul meg a dunaalmási református templom

Sokan régóta aggódtak a dunaalmási ikonikus épületért. Már a 2013-as árvíz is súlyosan megrongálta a református templom falait, aminek a közepe megsüllyedt és a karzat is. Az egy évvel ezelőtti árvíz pedig újabb súlyos károkat okozott a szerkezetében. Hogy a csodálatos épület megmenekülhessen, nemcsak a helyiek, de az egyházközösség is összefogott, és mára valódi megújulás kezdődött el.

A református templom most összefogással és támogatásokkal új esélyt kap, hogy továbbra is a közösség otthona lehessen.

Forrás: beküldött

Három évvel ezelőtt a gyülekezet felkérésére érkezett Dunaalmásra Schönberger Klára, aki korábban a Győr-Szabadhegyi Református Egyházközségben gyakornok, majd pedig Tápszentmiklóson volt kirendelt segédlelkész. Az új lelkész egyik fő céljának már akkor is az épület felújítását tűzte ki.

Megmenekülhet a református templom épülete

– Három évvel ezelőtt, amikor Dunaalmásra érkeztem, nem volt időm sokat gondolkodni – azonnal cselekedni kellett, mind az épületekben, mind a gyülekezetben. Isten kegyelméből azóta közösségünk 71 főről 132 főre növekedett. Hálás szívvel mondjuk: gyarapodó, mégis családias gyülekezet vagyunk, ahol szeretettel várjuk mind a hitben járó testvéreket, mind azokat, akik még csak keresik Istent – mondta a lelkész a Kemma.hu-nak. Hozzátette, hogy a templom, amelyet elődeik áldozatos munkával építettek, már akkor is komoly felújításra szorult.