Felújítás

57 perce

Hittel és közösségi erővel újul meg a dunaalmási református templom

Címkék#pályázat#Magyar Falu Program#Schönberger Klára#dunaalmási#Magyar Református Országos Perselyadomány#esélyt otthona#tetőcsere#árvíz templom#lelkész

Sokan aggódtak a dunaalmásiak ikonikus épületéért, amely az utóbbi években egyre rosszabb állapotba került. A református templom most összefogással és támogatásokkal új esélyt kap, hogy továbbra is a közösség otthona lehessen.

Goletz-DeáK Viktória

Sokan régóta aggódtak a dunaalmási ikonikus épületért. Már a 2013-as árvíz is súlyosan megrongálta a református templom falait, aminek a közepe megsüllyedt és a karzat is. Az egy évvel ezelőtti árvíz pedig újabb súlyos károkat okozott a szerkezetében. Hogy a csodálatos épület megmenekülhessen, nemcsak a helyiek, de az egyházközösség is összefogott, és mára valódi megújulás kezdődött el.

Forrás: beküldött

Három évvel ezelőtt a gyülekezet felkérésére érkezett Dunaalmásra Schönberger Klára, aki korábban a Győr-Szabadhegyi Református Egyházközségben gyakornok, majd pedig Tápszentmiklóson volt kirendelt segédlelkész. Az új lelkész egyik fő céljának már akkor is az épület felújítását tűzte ki. 

Megmenekülhet a református templom épülete

– Három évvel ezelőtt, amikor Dunaalmásra érkeztem, nem volt időm sokat gondolkodni – azonnal cselekedni kellett, mind az épületekben, mind a gyülekezetben. Isten kegyelméből azóta közösségünk 71 főről 132 főre növekedett. Hálás szívvel mondjuk: gyarapodó, mégis családias gyülekezet vagyunk, ahol szeretettel várjuk mind a hitben járó testvéreket, mind azokat, akik még csak keresik Istent – mondta a lelkész a Kemma.hu-nak. Hozzátette, hogy a templom, amelyet elődeik áldozatos munkával építettek, már akkor is komoly felújításra szorult. 

– A közelmúltban készült statikai vizsgálatok kimutatták, hogy a tetőszerkezet elkorhadt, és teljes felújításra szorul. Ehhez a gyülekezetünk jelentős támogatásokat kapott, amelyekből új tetőt, megújult külsőt és felújított nyílászárókat kaphat a templom – részletezte a lelkész. 
Mint arról korábban a Kemma.hu is beszámolt

  • a Magyar Falu Program pályázatán 25 millió forintot nyertek
  • a német Gustav-Adolf-Werk (GAW) támogatását is elnyerték
  • 64 millió forint állami támogatást kaptak
  • a Magyar Református Országos Perselyadományát is a templom kapta. 

Ennek köszönhetően a teljes tetőcsere és a templom külső felújítása most már megvalósulhat. A munkálatokat az ősz folyamán kezdik el.

Az épület külső homlokzata is rossz állapotban van 
Forrás: beküldött

A Duna közelsége azonban továbbra is komoly veszélyt jelent. 
– A templom már korábban is megszenvedte a folyó közelségét: a 2013-as árvíz súlyos károkat okozott az alapzatban, amelynek következtében a belső tér süllyedni kezdett. A legutóbbi árhullám is nagy aggodalmat keltett. Ha sikerül a talapzatot megerősíteni, templomunk még sok száz évig állhat, és szolgálhatja a helyiek lelki és közösségi életét – fogalmazott.

Schönberger Klára hangsúlyozta: a templom sokkal több, mint egy falakból álló épület. 

– Ez a templom nem csupán épület: ez a dunaalmásiak öröksége, amelyet a régiek hitből, áldozatból és kemény munkából emeltek. A mai nemzedék felelőssége, hogy ezt az örökséget tovább őrizze, és ne hagyja elveszni. Nem elég csupán kívülről szemlélni a munkálatokat: mindannyiunkra szükség van – szögezte le.  A lelkész egy bibliai igeversre is emlékeztetett: „Ti tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe az Istennek.” (Efézus 2,19). 
– Hisszük, hogy templomunk nem csupán falakból és gerendákból áll, hanem élő közösség otthona, ahol minden korosztály megtalálhatja a helyét – tette hozzá.

A 2024 szeptemberi árvíz során sokan siettek a templom segítségére, azonban így is újabb komoly károkat okozott az épületben
Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A jövőre nézve további feladatok is várnak a gyülekezetre. 
– Elengedhetetlen lesz a fűtés korszerűsítése és a villamoshálózat felújítása is, hogy templomunk biztonságosan és kényelmesen szolgálhassa a közösséget. Reménységgel tekintünk a jövőbe: ha Isten megsegít bennünket, hamarosan a belső munkálatokra is sor kerülhet. Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárul ehhez a nagy közös ügyhöz – mondta Schönberger Klára.

