Nosztalgia

6 órája

A Rajzfilm sorozatok aranykora: TOP 20

Címkék#mese#zene#Nickelodeon#Cartoon Network#sorozat#rajzfilm

A 90-es és 2000-es években olyan rajzfilmsorozatok születtek a Cartoon Network és a Nickelodeon csatornáin, amik máig kultikusnak számítanak. A gyerekkor ikonikus rajzfilm hősei és főcímdalai sokakban nosztalgiát ébresztenek, mások számára pedig mostanra fedezhetők fel igazán.

Veszprémi Dániel

A korszak bővelkedett emlékezetes karakterekben, különleges humorban és egyedi történetekben. A Cartoon Network és a Nickelodeon rajzfilm sorozatai meghatározták egy egész generáció hétköznapjait, és nem túlzás azt mondani, hogy rajtuk nőtt fel a 90-es és 2000-es évek gyerekek tévéző közönsége.

rajzfilmek, sorozatok, cartoon networks, nickelodeon, mese, tv, retro, nosztalgia, gyerek, gyerekek, gyerekkor, TOP 20, TOP 10
ACartoon Network és a Nickelodeon rajzfilm sorozatainak aranykorának TOP 20-as listája.
Forrás: 24 Óra / kemma.hu

A Rajzfilmek aranykora

A 90-es és 2000-es évek rajzfilmjeit nemcsak a történeteik és a szerethető figuráik tették felejthetetlenné, hanem az a sajátos stílus is, ami minden sorozatot azonnal felismerhetővé varázsolt. A bolondos, sokszor abszurd humor, a szándékosan eltúlzott mimikák és érzelmek, valamint a jellegzetes, olykor szögletes vagy éppen túlzó rajzolás mind hozzátartoztak ehhez a korszakhoz. Ehhez társultak a fülbemászó főcímdalok, amik már az első hangjukkal visszarepítik a nézőt a gyerekszoba televíziója elé.

A hangsúly mindig a következőkön volt:

  • Viccek, abszurd és sötét humor
  • Akció, kalandok, idegen világok
  • Egyedi kinézet és világ, animáció

Dexter laboratóriuma (1996-2003)

Egy apró tudósfiú a titkos laboratóriumában kísérletezik, miközben nővére állandóan keresztülhúzza a terveit. A sorozat tele van őrült találmányokkal és kalandokkal.

Johnny Bravo (1997-2004)

A nagydarab, izompólós srác minden nőt el akar csábítani, de soha nem sikerül neki. Az epizódok a sikertelen randik és a félreértések köré épülnek.

Boci és Pipi (1997-1999)

Egy különös testvérpár mindennapjait mutatja be, ahol egy tehén és egy csirke kerül szürreális helyzetekbe. A poénok abszurdak és sokszor harsányak.

Én vagyok Menyus (1997-2000)

A történet egy nagyképű menyétről szól, aki minden helyzetből győztesen távozik. Barátja, a pávián folyton nehezíti az életét, és próbára teszi a türelmét.

Pindúr pandúrok (1998-2005)

Három kislány szupererővel védi a várost a gonoszoktól. A sorozat egyszerre cuki és akciódús.

SpongeBob Kockanadrág (1999-napjainkig)

Egy tengeri szivacs a tengerfenéken él ananászházban. Barátaival mókás kalandokba keveredik, miközben túlteljesít munkahelyén, a Rozsdás Rákolló étteremben.

Ed, Edd és Eddy (1999-2009)

Három jóbarát mindig újabb trükkökkel próbál pénzt szerezni édességre, elsősorban a hőn áhított cuki-gumira. A környékbeli gyerekek azonban gyakran keresztbe tesznek nekik.

Bátor, a gyáva kutya (1999-2002)

Egy félénk kutya gazdáit védi a furcsa és ijesztő lényektől. Bár retteg, mindig összeszedi a bátorságát.

Szamuráj Jack (2001-2004, folytatás 2017)

Jack örökösnek tűnő harca a megtestesült gonosz, Aku ellen, aki az általa uralt jövőbe száműzi. A sorozat látványos akciókat és szinte mesés képi világot mutat.

Billy és Mandy kalandjai a kaszással (2001-2008)

Két gyerek megnyer egy fogadást, így a Halál kénytelen szolgálni őket. Az epizódok fekete humorral és bizarr történetekkel telnek.

Tündéri keresztszülők (2001-2017)

Egy kisfiú két tündért kap, akik teljesítik a kívánságait. A varázslatokból legtöbbször hatalmas káosz lesz.

Jimmy Neutron, a csodagyerek (2002-2006)

Egy zseniális fiú mindig új találmányokon dolgozik. Az ötletei gyakran bajt okoznak, amit aztán neki kell megoldania.

KND: Kölyök Nem Dedós (2002-2008)

Öt gyerek titkos ügynökséget vezet, hogy megvédjék a gyerekek jogait a felnőttektől. Az akciók és a vicces kütyük teszik izgalmassá kalandjaikat.

Shaolin leszámolás (2003-2012)

Fiatal szerzetesek különleges erejű tárgyakat keresnek, miközben gonosz ellenfelekkel küzdenek. A történet a barátságról és a bátorságról szól.

Tini Titánok (2003-2006)

Fiatal szuperhősök csapata védi a világot a gonoszoktól. A harcok mellett sok humor és baráti vita is megjelenik.

Fosterék háza képzeletbeli barátoknak (2004-2009)

Egy fiú otthont talál képzeletbeli barátjának egy különleges házban. Itt rengeteg furcsa és szerethető teremtmény él együtt.

László Tábor (2005-2008)

Egy nyári tábor, ahol állandóan vicces kalandokba kerülnek az állatfigurákként ábrázolt cserkészek. Az epizódok sokszor parodizálják a tábori életet.

Az osztálytársam egy majom (2005-2008)

Egy fiú tévedésből állatoknak szóló iskolába kerül. A majom osztálytársa barátja lesz, de rengeteg furcsasággal kell megbirkóznia.

Ben 10 (2005-2008)

Egy fiú különleges órát talál, ami segítségével különféle szuperlényekké tud változni. A kalandok a világ megmentéséről és a felelősségvállalásról szólnak.

Avatar - Aang legendája (2005-2008)

Itt a természet négy elemét idomárok képesek irányítani, de csak az Avatár képes mindet uralni. Ő, az utolsó légidomár, akinek helyre kell állítania a világ egyensúlyát eltűnik, és 100 éve múlva tűnik fel újra. Ez a sorozat később Korra Legendájával folytatódott, aki a következő Avatár.

A Cartoon Network és Nickelodeonon rajzfilm sorozatai egy egész generációt formáltak, egyedi világaikkal. Te milyen mese filmeken és sorozatokon nevelkedtél?

 

 

