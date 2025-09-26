szeptember 26., péntek

Rablás

32 perce

Nem tűrt ellenállást: közel 700 ezret lopott egy komáromi férfi

Egyre gyakoribb, hogy az elkövetők nem riadnak vissza a fenyegetéstől vagy az erőszaktól sem. Egy komáromi rablás ügyében most hozott jogerős ítéletet a bíróság.

Kemma.hu

Az utóbbi hónapokban megszaporodtak azok az esetek, amikor a tolvajok már nem elégednek meg a csöndes rablással – egyre többször alkalmaznak fenyegetést, fizikai erőfölényt vagy akár erőszakot is azért, hogy megszerezzék, amit akarnak. Komárom-Esztergom vármegyében több hasonló ügy is bíróság elé került, köztük egy különösen szemtelen akció.

Rablás: Bíróság előtt a tolvaj, többször járt ugyan abban a házba
A rablás során a vádlott bokszállással fenyegetett, majd több százezer forinttal távozott a komáromi lakásból
Forrás: Facebook

Bokszoló testtartással fenyegetett, majd elvitte a pénzt

Ahogy azt Dr. Horváth Sándortól, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől megtudtuk, a Komáromi Járásbíróság megismételt eljárásban hozott ítéletet annak a férfinak az ügyében, aki 2023 júliusában betört egy komáromi lakásba, majd ökölbe szorított kézzel, bokszállásban lépett a hálószobába, ahol 670 ezer forintot vett magához. A lakásban tartózkodók hiába próbálták visszakérni a pénzt, a vádlott nyíltan jelezte: ha kell, erőszakot is alkalmaz. A korábban már börtönviselt férfit végül négy év letöltendő börtönre, négy év közügyektől eltiltásra és több mint 230 ezer forint vagyonelkobzásra ítélték.

Tatabányán betört, majd a vízcsapra hivatkozott

Hasonlóan trükkös, ám annál kevésbé sikeres módszerrel próbálkozott egy másik férfi Tatabányán. Egy konyhaablakon betörve felforgatta a házat, majd mikor a szomszéd rajtakapta, azt hazudta, hogy a tulajdonos lánya kérte meg egy csöpögő vízcsap ellenőrzésére. A férfit végül elfogták, több betörés is a számlájára írható, okoseszközöket és pénzt is zsákmányolt, máskor viszont értékek nélkül távozott.

Nők sem maradtak ki a rablási ügyekből

Az sem ritka, hogy a támadó nem csak fenyeget, hanem ténylegesen bántalmazza az áldozatát. Egy korábbi ügyben Tatabányán egy férfi alumínium partvisnyéllel követelt pénzt, majd többször megütötte a sértettet. Miután nem kapott semmit, magával vitte a házból az ott talált laptopot és hangszórót. A bíróság ezt is rablásként bírálta el – ahogy több hasonló esetet is a térségben.

 

