Nem tűrt ellenállást: közel 700 ezret lopott egy komáromi férfi

Az utóbbi hónapokban megszaporodtak azok az esetek, amikor a tolvajok már nem elégednek meg a csöndes rablással – egyre többször alkalmaznak fenyegetést, fizikai erőfölényt vagy akár erőszakot is azért, hogy megszerezzék, amit akarnak. Komárom-Esztergom vármegyében több hasonló ügy is bíróság elé került, köztük egy különösen szemtelen akció.

A rablás során a vádlott bokszállással fenyegetett, majd több százezer forinttal távozott a komáromi lakásból

Forrás: Facebook

Bokszoló testtartással fenyegetett, majd elvitte a pénzt

Ahogy azt Dr. Horváth Sándortól, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől megtudtuk, a Komáromi Járásbíróság megismételt eljárásban hozott ítéletet annak a férfinak az ügyében, aki 2023 júliusában betört egy komáromi lakásba, majd ökölbe szorított kézzel, bokszállásban lépett a hálószobába, ahol 670 ezer forintot vett magához. A lakásban tartózkodók hiába próbálták visszakérni a pénzt, a vádlott nyíltan jelezte: ha kell, erőszakot is alkalmaz. A korábban már börtönviselt férfit végül négy év letöltendő börtönre, négy év közügyektől eltiltásra és több mint 230 ezer forint vagyonelkobzásra ítélték.

Tatabányán betört, majd a vízcsapra hivatkozott

Hasonlóan trükkös, ám annál kevésbé sikeres módszerrel próbálkozott egy másik férfi Tatabányán. Egy konyhaablakon betörve felforgatta a házat, majd mikor a szomszéd rajtakapta, azt hazudta, hogy a tulajdonos lánya kérte meg egy csöpögő vízcsap ellenőrzésére. A férfit végül elfogták, több betörés is a számlájára írható, okoseszközöket és pénzt is zsákmányolt, máskor viszont értékek nélkül távozott.