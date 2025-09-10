49 perce
Bizonytalan üzemeltetés: veszélyben a tatabányai jégpálya működése
Októberben indulna a jégszezon, de Tatabányán még mindig nem tiszta, ki működteti a pályát. A PTSE körüli vita heves indulatokat váltott ki, és sokakban felmerül: lesz-e egyáltalán jég a városban?
Tatabányán hónapok óta vita övezi a városi jégpálya jövőjét. A közgyűlés június 30-án döntött úgy, hogy 90 napos határidővel felmondja a közfeladat-ellátási szerződést a Petőfi Tömegsport Egyesülettel (PTSE). Akkor arról volt szó, hogy október 1-jétől egy új üzemeltető, a TÉT Kft. veheti át a létesítményt. Továbbra sem világos, ki üzemelteti majd a jégpályát.
A PTSE körüli bizonytalanság
A bizonytalanság nemcsak a városvezetést és a képviselőket osztja meg, hanem a sportolókat, edzőket és szülőket is aggodalommal tölti el. A PTSE évtizedek óta meghatározó szereplője a helyi jégsportnak, a város jégkorongozóinak és korcsolyázóinak otthona. A szerződés felmondása óta azonban kérdésessé vált, hogy a gyerekek és utánpótláscsapatok milyen körülmények között folytathatják az edzéseket, és egyáltalán lesz-e biztosított jég számukra a következő hónapokban.
Politikai vita a közgyűlésben
A tatabányai közgyűlés idén nyáron bontotta fel idő előtt a 15 éves szerződést az egyesülettel, és az üzemeltetést a városi tulajdonú Tatabányai Élményfürdő és Turizmus Nonprofit Kft.-hez (TÉT Kft.) játszaná át. A döntés nagy vihart kavart: a háttérben folyó tárgyalások eddig nem vezettek eredményre, a frontvonalak megkeményedtek, a közgyűlésben pedig egymásra mutogatás és személyeskedés jellemezte a vitát.
Az indulatok gyökere még 2023-ra nyúlik vissza, amikor a PTSE és Boda Bánk (Mi Hazánk) között elmérgesedett a viszony. Azóta több előterjesztés és költségvetési döntés is a jégpálya működését veszélyeztette. Bár a város több mint százmillió forinttal támogatta a létesítményt az elmúlt években, a jövő továbbra sem biztosított: az önkormányzat a területet, az egyesület pedig a pályát, a tetőt és az eszközöket birtokolja, ami újabb jogi vitákat vetít előre.
Bencsik János a PTSE mellett
A térség országgyűlési képviselője, Bencsik János a közösségi oldalán is világossá tette álláspontját: „Megkérdeztük: a tatabányaiak úgy látják, hogy jobb lenne, ha továbbra is a Petőfi Tömegsport Egyesület üzemeltetné a jégpályát! Ezt fogjuk képviselni!” – írta bejegyzésében.
Lapunknak nyilatkozva Bencsik ezt meg is erősítette, hozzátéve, hogy egyértelműen az egyesület mellett tette le a voksát.
A PTSE az elmúlt években közmegelégedésre üzemeltette a pályát, a szakszövetséggel együttműködve TAO-forrásokból folyamatosan fejlesztették a létesítményt. Jelenleg is előkészítés alatt van egy új beruházás, amely teljesen zárttá tenné a csarnokot
– mondta Bencsik.
Az önkormányzat kezében a döntés
Hangsúlyozta: ha az önkormányzat eláll attól, hogy a PTSE működtesse a jégpályát, annak súlyos következményei lehetnek.
– A telek ugyan az önkormányzaté, de az üzemeltetéshez szükséges eszközök és a korábbi beruházások során létrejött felépítmények az egyesület kezében vannak. Ha a városvezetés kizárja őket, azzal ellehetetlenítheti a működést is – fogalmazott.
Szeptember 18-án dönthetnek
A végső döntést a tatabányai közgyűlés hozza meg, amely szeptember 18-án újra napirendre tűzi a jégpálya ügyét. Addig azonban továbbra is kérdés, hogy októberben lesz-e jég Tatabányán, és ki fogja biztosítani a sportolóknak a megfelelő feltételeket.
Továbbra is kérdés, ki üzemelteti és hogyan a tatabányai jégpályát
Indulatoktól izzik a levegő a tatabányai jégpálya körül