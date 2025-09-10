Bizonytalan üzemeltetés: veszélyben a tatabányai jégpálya működése

Tatabányán hónapok óta vita övezi a városi jégpálya jövőjét. A közgyűlés június 30-án döntött úgy, hogy 90 napos határidővel felmondja a közfeladat-ellátási szerződést a Petőfi Tömegsport Egyesülettel (PTSE). Akkor arról volt szó, hogy október 1-jétől egy új üzemeltető, a TÉT Kft. veheti át a létesítményt. Továbbra sem világos, ki üzemelteti majd a jégpályát.

A képviselők hónapok óta nem tudnak dűlőre jutni a PTSE és a jégpálya sorsáról

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A PTSE körüli bizonytalanság

A bizonytalanság nemcsak a városvezetést és a képviselőket osztja meg, hanem a sportolókat, edzőket és szülőket is aggodalommal tölti el. A PTSE évtizedek óta meghatározó szereplője a helyi jégsportnak, a város jégkorongozóinak és korcsolyázóinak otthona. A szerződés felmondása óta azonban kérdésessé vált, hogy a gyerekek és utánpótláscsapatok milyen körülmények között folytathatják az edzéseket, és egyáltalán lesz-e biztosított jég számukra a következő hónapokban.

Politikai vita a közgyűlésben

A tatabányai közgyűlés idén nyáron bontotta fel idő előtt a 15 éves szerződést az egyesülettel, és az üzemeltetést a városi tulajdonú Tatabányai Élményfürdő és Turizmus Nonprofit Kft.-hez (TÉT Kft.) játszaná át. A döntés nagy vihart kavart: a háttérben folyó tárgyalások eddig nem vezettek eredményre, a frontvonalak megkeményedtek, a közgyűlésben pedig egymásra mutogatás és személyeskedés jellemezte a vitát.

Az indulatok gyökere még 2023-ra nyúlik vissza, amikor a PTSE és Boda Bánk (Mi Hazánk) között elmérgesedett a viszony. Azóta több előterjesztés és költségvetési döntés is a jégpálya működését veszélyeztette. Bár a város több mint százmillió forinttal támogatta a létesítményt az elmúlt években, a jövő továbbra sem biztosított: az önkormányzat a területet, az egyesület pedig a pályát, a tetőt és az eszközöket birtokolja, ami újabb jogi vitákat vetít előre.

Bencsik János a PTSE mellett

A térség országgyűlési képviselője, Bencsik János a közösségi oldalán is világossá tette álláspontját: „Megkérdeztük: a tatabányaiak úgy látják, hogy jobb lenne, ha továbbra is a Petőfi Tömegsport Egyesület üzemeltetné a jégpályát! Ezt fogjuk képviselni!” – írta bejegyzésében.