Díjátadó

1 órája

Hat kiválóságot ismertek el az idén: igazgatónak, grafikusnak és edzőnek is járt a taps

Címkék#vármegyei prima#Jubileumi Prima Díj#oklevél

Az idén is díjazták Komárom-Esztergom kiválóságait. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) Komárom-Esztergom vármegyei szervezete három Prima Díjat, Különdíjat, Jubileumi Prima Díjat és elismerést is átadott a Jászai Mari Színház gálaestjén.

Kemma.hu

Péntek este a 20. Prima Gálán köszöntötte a vármegyei példaképeket a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a Jászai Mari Színházban. A gálán nemcsak szűkebb hazánk kulturális, sport- és közéleti kiválóságait ismerték el, de az értékteremtő gazdasági szereplőket is. A gálát megtisztelje jelenlétévrl Demján Sándorné Lídia asszony is, a VOSZ örökös elnökének, a Vállalkozók Napja és a Prima Díj megálmodójának, létrehozójának özvegyét.

Prima díj: Ők a jubileumi, 20. Várnegyei Prima Gàla díjazottjai
Fotó: Szűr Annamária / Forrás: 24  Óra
Fotó: Szűr Annamária / Forrás: 24  Óra

A Kemma.hu és a 24 Óra olvasói, a Forrás rádió hallgatói, valamint a VOSZ oldalán szavazók a Vármegyei Prima Közönségdíj sorsáról dönthettek a tíz jelölt közül választva. Portálunk egyesével be is mutatta a kiváló jelölteket

A Prima Különdíjat Szabó Andrea grafikusművész kapta, aki Szmrecsányi Boldizsár szobrászművész kisplasztikáját, az oklevelet, a Príma Különdíjjal járó 500 ezer forintot vehetett át.

A Prima Díjasok köre jubileumi elismeréssel is bővült

A Komárom-Esztergom Vármegyei VOSZ elnöksége úgy döntött, hogy a 20. Jubileumi Príma díjátadó Gálaesten egy különleges értékű Jubileumi Príma Díjat adományoz, mely a 2022-ig átadott Kincsem Szobor Plakettjének utolsó félretett darabja. Turi Zsolt helytörténész kapta az elismerést. 

Elek Gábor, az Esztergomi Kézilabda Club vezetőedzője a csapat kiemelkedő teljesítésért vehetett át VOSZ Vármegyei Prima elismerést, a külön erre az alkalomra készíttetett Príma üvegplakettet és a Kereskedelmi és Iparkamara különdíját.

A vállalkozók ünnepe

Pordán Zsigmond, a VOSZ vármegyei elnöke a gála elején köszöntőjében megemlékezett arról, hogy immár huszadjára állhat a vendégek, jelöltek, díjazottak, kiváló vállalkozók előtt. Felidézte a kezdeteket, és hogy 2005 óta több mint 120 millió forinttal támogatták a megye kiválóságait, és több mint 90 Prima Díjat adtak át. Bencsik János országgyűlési képviselő a vállalkozni szó kapcsán  Szólt a vállalkozók értékeiről, de a munkáltatókra is kitért. Mint fogalmazott, gratulál a vállalkozó kedvhez, lelkierőhöz, felkészültsághez, és azt kívánta, hogy a munkáltatásban is találják meg a számításukat. 

A képviselő beszélt a jelen és a jövő kihívásairól, amikkel a vállalkozók nap mint nap szembenéznek, a lokális gazdaság fontosságáról, az általuk kiszolgált valós igényekről, amelyeket ők szolgálnak ki. Mint fogalmazott, azok, akik ezekre építenek, annk hosszútávú jövője van. 

Az Év Vállalkozóit következő cikkünkben mutatjuk be. 

