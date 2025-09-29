szeptember 29., hétfő

1 órája

Kvízben hoztuk el gyerekkorunk hőseit: felismeri Pom Pom meséinek szereplőit?

Címkék#Picur#Sajdik Ferenc#Pom Pom mese#Pom Pom meséi#kvíz#iskola#Csukás István

Gyerekkorod kedvenc meséi elevenednek meg újra: Radírpók, Hapci Benő, Gombóc Artúr és a többiek. Teszteld, felismered-e a Pom Pom meséinek szereplőit képről!

Varga Panna

Pom Pom meséi a magyar rajzfilmgyártás egyik igazi klasszikusa. A sorozatot Csukás István írta, Dargay Attila rendezte, a karakterek pedig Sajdik Ferenc rajzaiból keltek életre. A különös szőrpamacs és barátja, Picur minden reggel együtt indultak az iskolába, útközben pedig a gyerekek egy-egy mesés történetet hallhattak Pom Pomtól. A rajzfilm 1978-1980 között készült a Pannónia Filmstúdióban

Pom Pom meséi
Pom Pom meséi: Pom Pom és Picur
Forrás:  Kemma.hu

 

Pom Pom meséi: igazi nosztalgiát idéznek fel bennünk

Ezek a mesék tele voltak különleges figurákkal, akiket minden gyerek azonnal megjegyzett. Voltak közöttük furcsa alakot váltó lények, mindig rohanó hősök, balhékat kavaró szereplők és csokoládéért rajongó barátok is. Nem véletlen, hogy sokan máig emlékeznek rájuk, hiszen mindegyikük egyedi és szórakoztató személyiséget kapott. 

Szomorú aktualitás, hogy a magyar művészeti élet nemrég veszteséget szenvedett: Sajdik Ferenc, a Pom Pom meséi és számos más legendás rajzfilm és karikatúra alkotója 95 éves korában elhunyt. Munkái generációk emlékezetében élnek, és örökre beírták nevét a magyar kultúra történetébe.

A sorozat nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek szívébe is belopta magát, hiszen a karakterek mögött mindig ott lapult egy kis tanulság és humor. A Pom Pom meséi szereplői ma is nosztalgiát ébresztenek, és sokaknak idézik fel a régi tévés délutánokat.

Most itt az idő, hogy próbára tedd magad! Vajon felismered-e a különleges figurákat képről? A jellegzetes alakok és furcsa részletek biztosan segítenek majd a megoldásban.

1.
Ki Pom Pom legjobb barátja, akinek minden reggel mesél?
2.
Melyik figura pattan ki mindig az órarugóján?
3.
Ki az, aki mindenhová festékpöttyöket tüsszent?
4.
Melyik szereplő radíroz ki mindent maga körül?
5.
Ki látható a képen, aki később a „Kérem a következőt!” sorozat főszereplője lett?
6.
Melyik szereplő védi a madarakat?
7.
Ki az a karakter aki lesből áll?
8.
Milyen alakot tud felvenni Pom Pom?

Pontozási rendszer: 

  • 0–3 pont: Úgy tűnik, még nem találkoztál sokat Pom Pom világával. Nézd újra a mesét!
  • 4–6 pont: Szépen megy, sok szereplő ismerős neked, de van még mit feleleveníteni.
  • 7–8 pont: Igazi Pom Pom szakértő vagy - biztosan rongyosra nézted a mesét gyerekkorodban! 

 

