Kvízben hoztuk el gyerekkorunk hőseit: felismeri Pom Pom meséinek szereplőit?

Pom Pom meséi a magyar rajzfilmgyártás egyik igazi klasszikusa. A sorozatot Csukás István írta, Dargay Attila rendezte, a karakterek pedig Sajdik Ferenc rajzaiból keltek életre. A különös szőrpamacs és barátja, Picur minden reggel együtt indultak az iskolába, útközben pedig a gyerekek egy-egy mesés történetet hallhattak Pom Pomtól. A rajzfilm 1978-1980 között készült a Pannónia Filmstúdióban.

Pom Pom meséi: Pom Pom és Picur

Pom Pom meséi: igazi nosztalgiát idéznek fel bennünk

Ezek a mesék tele voltak különleges figurákkal, akiket minden gyerek azonnal megjegyzett. Voltak közöttük furcsa alakot váltó lények, mindig rohanó hősök, balhékat kavaró szereplők és csokoládéért rajongó barátok is. Nem véletlen, hogy sokan máig emlékeznek rájuk, hiszen mindegyikük egyedi és szórakoztató személyiséget kapott.

Szomorú aktualitás, hogy a magyar művészeti élet nemrég veszteséget szenvedett: Sajdik Ferenc, a Pom Pom meséi és számos más legendás rajzfilm és karikatúra alkotója 95 éves korában elhunyt. Munkái generációk emlékezetében élnek, és örökre beírták nevét a magyar kultúra történetébe.

A sorozat nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek szívébe is belopta magát, hiszen a karakterek mögött mindig ott lapult egy kis tanulság és humor. A Pom Pom meséi szereplői ma is nosztalgiát ébresztenek, és sokaknak idézik fel a régi tévés délutánokat.

