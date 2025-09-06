szeptember 6., szombat

Természet

1 órája

Bent is idegen, kint is invazív: az egyik legmegosztóbb hatlábú

Címkék#invazív#növényevő#poloska

A márványpoloska alig egy évtizede jelent meg Magyarországon, de mára az egyik legismertebb invazív rovarrá vált. Ez a poloskafaj Kelet-Ázsiából származik, életmódjának köszönhetően több mint száz növényfajt károsít, nemcsak a mezőgazdaságban, hanem a városi lakásokban is.

Petrovics Milán

Az ősz derekán húzódnak a lakások menedékébe, telelőhelyet keresni, viszont a kertben már kora tavasztól megtalálható. A körülbelül másfél centiméter hosszú poloska, zavaró éjszakai aktivitása és a bűzmirigyeiből veszélyhelyzetben kibocsátott, erős szagú váladéka miatt nem tartozik a legkedveltebb vendégeink közé. Jó hír azonban, hogy védekezhetünk ellene, és sem emberekre, sem állatokra nem jelent veszélyt, mivel kizárólag növényi nedvekkel táplálkozik.

poloska
Márványos poloska: az egyik legismertebb invazív bogár. 
Forrás:  Shutterstock

Márványpoloska: a keleti jövevény

Az ázsiai márványpoloska Kelet-Ázsiából származik, és megjelenése óta rendkívül gyorsan elszaporodott hazánkban is. Sokféle növényen képes táplálkozni és szaporodni, különösen kedveli az alma, a körte és az őszibarack termését. A poloskák szívogatása nyomán a gyümölcsök torzulnak, elszíneződnek, húsuk állaga és íze is romlik. Emellett nemcsak a termesztett kultúrákban, hanem számos vadon élő növényen, például különböző gyomfajokon is megél.
Először Budapesten, 2013-ban bukkant fel első példányuk, de Svájcban már 2004 óta ismerik. 

Így ismered fel

A kifejlett ázsiai márványpoloskák testhossza körülbelül 1,7 centiméter, szélességük pedig nagyjából megegyezik a hosszukkal, jellegzetes, pajzsra emlékeztető formájukról könnyen felismerhetők. Testük különféle barna tónusokban jelenik meg, mind a hát-, mind a hasi oldalon árnyalatok váltakoznak: szürkés, fehéres, feketébe hajló vagy kékes színek figyelhetők meg. Nevüket a „márványos” mintázatról kapták, amely a kövek erezetére emlékeztet. A csápokon világos és sötét gyűrűk váltakoznak, a lábak barnák, rajtuk halvány fehér pettyek vagy csíkok láthatók. A bűzmirigyek a tor középső részén, az első és második lábpár között találhatók, továbbá a potroh hátsó oldalán is megtalálhatók.

Az ázsiai márványpoloska hajlamosabb arra, hogy az emberi lakóterekbe vagy más épületrészekbe vonuljon, mint más poloska­fajok. Ezeken a helyeken vészeli át a hideg évszakot: először nyugalmi állapotba kerül, ám gyakran a beltéri hőmérséklet hatására ismét mozgásba lendül.

Védekezzünk, de hogyan?

Az ázsiai márványpoloska elleni védekezés alapja a megelőzés, hiszen a legjobb, ha a rovar egyáltalán nem jut be az otthonokba. Fontos a nyílászárók, ereszek, szellőzők, valamint kisebb repedések és hézagok szakszerű tömítése, az ablakokra és ajtókra helyezett szúnyoghálók alkalmazása, valamint a kert rendben tartása, például a lehullott gyümölcs és levelek rendszeres eltakarítása.

invazív poloska
Poloskák a lakásban: mit tehetünk? 
Forrás:  Shutterstock

Lakásban a rovarok által kedvelt meleg zugok tisztán tartása, rendszeres porszívózás és a fűtés megfelelő kezelése csökkenti az aktivitásukat, így a márványpoloska elleni védekezés kombinált, megelőző, fizikai és kémiai módszerekkel a leghatékonyabb.
A márványpoloskák elleni hagyományos rovarirtó szerek többsége gyakran hatástalan, mivel az elpusztult példányok helyére a környező, nem kezelt területekről gyorsan újabb egyedek érkeznek. 

Emellett a faj bizonyos rovarirtókkal szemben rezisztenciát alakíthat ki. Bár vannak ígéretes készítmények, például az oxamil, amely 96%-os pusztulást idéz elő, illetve a moribund, amely 67%-os mortalitást mutat, a legtöbb, széles körben alkalmazott rovarölő szert inkább csak elriasztásra használják, nem pedig tényleges elpusztításra. Gyümölcsösökben, különösen az almásokban, hatékony stratégia lehet a kaolin alkalmazása, amely mechanikai védelmet nyújt a terméseknek és csökkenti a poloskák károkozását.

 

 

