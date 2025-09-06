Bent is idegen, kint is invazív: az egyik legmegosztóbb hatlábú

Az ősz derekán húzódnak a lakások menedékébe, telelőhelyet keresni, viszont a kertben már kora tavasztól megtalálható. A körülbelül másfél centiméter hosszú poloska, zavaró éjszakai aktivitása és a bűzmirigyeiből veszélyhelyzetben kibocsátott, erős szagú váladéka miatt nem tartozik a legkedveltebb vendégeink közé. Jó hír azonban, hogy védekezhetünk ellene, és sem emberekre, sem állatokra nem jelent veszélyt, mivel kizárólag növényi nedvekkel táplálkozik.

Márványos poloska: az egyik legismertebb invazív bogár.

Forrás: Shutterstock

Márványpoloska: a keleti jövevény

Az ázsiai márványpoloska Kelet-Ázsiából származik, és megjelenése óta rendkívül gyorsan elszaporodott hazánkban is. Sokféle növényen képes táplálkozni és szaporodni, különösen kedveli az alma, a körte és az őszibarack termését. A poloskák szívogatása nyomán a gyümölcsök torzulnak, elszíneződnek, húsuk állaga és íze is romlik. Emellett nemcsak a termesztett kultúrákban, hanem számos vadon élő növényen, például különböző gyomfajokon is megél.

Először Budapesten, 2013-ban bukkant fel első példányuk, de Svájcban már 2004 óta ismerik.

Így ismered fel A kifejlett ázsiai márványpoloskák testhossza körülbelül 1,7 centiméter, szélességük pedig nagyjából megegyezik a hosszukkal, jellegzetes, pajzsra emlékeztető formájukról könnyen felismerhetők. Testük különféle barna tónusokban jelenik meg, mind a hát-, mind a hasi oldalon árnyalatok váltakoznak: szürkés, fehéres, feketébe hajló vagy kékes színek figyelhetők meg. Nevüket a „márványos” mintázatról kapták, amely a kövek erezetére emlékeztet. A csápokon világos és sötét gyűrűk váltakoznak, a lábak barnák, rajtuk halvány fehér pettyek vagy csíkok láthatók. A bűzmirigyek a tor középső részén, az első és második lábpár között találhatók, továbbá a potroh hátsó oldalán is megtalálhatók.

Az ázsiai márványpoloska hajlamosabb arra, hogy az emberi lakóterekbe vagy más épületrészekbe vonuljon, mint más poloska­fajok. Ezeken a helyeken vészeli át a hideg évszakot: először nyugalmi állapotba kerül, ám gyakran a beltéri hőmérséklet hatására ismét mozgásba lendül.