Pókriasztó módszerek, amikkel te is távol tarthatod a nyolclábúakat!

A pókok fontos szereplői a természetnek: segítenek kordában tartani a rovarokat, és valójában több hasznot hajtanak, mint kárt. Ez persze nem jelenti azt, hogy szívesen látnánk őket a sarokban vagy a függöny mögött. Ezek a pókok a lakásban, a hideg elől húzódnak be, ezért jól jöhetnek azok a pókriasztó módszerek, amelyekkel anélkül tarthatjuk őket távol, hogy bántanunk kellene őket.

A pókriasztó módszerek nem csak vegyszerek lehetnek!

Fotó: Petrovics Milán

Melyik pókriasztó módszer válhat be otthon?

A természetes megoldások közül sokan esküsznek bizonyos pókriasztó növényekre. A levendula, a menta vagy akár a vadgesztenye illata kifejezetten zavaró a pókoknak, így ha ezek a kertben vagy az ablakpárkányon helyet kapnak, máris kevesebb betolakodóval találkozhatunk. Ugyanilyen hatásos lehet a citrusfélék illata: a citrom- és narancshéj, illetve az ezekből készült illóolajokkal átdörzsölt nyílászárók hosszú ideig távol tartják a nyolclábúakat.

Akik inkább kész megoldást keresnek, találhatnak a boltok polcain természetes alapanyagokból készült pókriasztó készítményeket és pókriasztó spray-ket is. Ezek előnye, hogy gyorsan és célzottan alkalmazhatók, miközben nem veszélyesek a gyerekekre vagy a házi kedvencekre sem. Fontos azonban megjegyezni, hogy a takarítás és a pókok kedvenc búvóhelyeinek megszüntetése legalább ilyen fontos lépés – a kettő együtt működik igazán hatékonyan.

A pókok jelenléte természetes, hiszen ugyanabban a környezetben élünk, mint ők. De ha inkább békében, külön utakon járnánk, érdemes kipróbálni a kíméletes pókriasztó módszereket. Így mindenki megtalálhatja a helyét: a pókok a természetben, mi pedig a saját, nyugodt otthonunkban.