Jön a nápolyi pizzák éjszakája - itt lehet falni féláron

Szeptember 19-én – 17 és 22 óra között, vagy amíg a készlet tart – Nápolyi Pizzák Éjszakája lesz, és Komárom-Esztergom megye három pizzériája is csatlakozik az országos mozgalomhoz. Az akció lényege, hogy három kiválasztott nápolyi stílusú pizza féláron elérhető a részt vevő helyeken, hogy minél többen megismerhessék az autentikus nápolyi ízeket. Mutatjuk, hol lesz elérhető az akció!

Fatüzelésű kemencében sül a nápolyi pizza, amely szeptember 19-én féláron kóstolható a Nápolyi Pizzák Éjszakája akcióban

Forrás: Facebook/Bazsalito

Nápolyi Pizzák Éjszakája - három helyszínen is elérhető

A pizzák szerelmesei három helyszínre is betérhetnek, ha élvezni szeretnék az olasz fűszerekben gazdag nápolyi pizzákat:

Tatabányai Bazsalito - Tatabányán található Bazsalito a nápolyi pizzakészítés hagyományait követi: fatüzelésű kemencében, kövön sütve készülnek a pizzák, amelyek tésztáját 48–72 órán át érlelik. Ennek köszönhetően a végeredmény könnyed és légies állagú, ugyanakkor ízekben gazdag. Az étterem különösen büszke arra, hogy eredeti olasz alapanyagokat használ, a prosciuttótól kezdve a fior di latte mozzarelláig. A kínálatban gluténmentes változat is elérhető, ami szintén sok vendég számára vonzóvá teszi a helyet.

Kemencében sült, autentikus nápolyi pizza a tatabányai Bazsalitóból, amely idén is csatlakozott a Pizzák Éjszakája akcióhoz

Forrás: Facebook/Bazsalito

Tatai Pizzalab - Fiatalos, modern hangulatával hódította meg a helyieket és a turistákat egyaránt. Az étterem széles kínálatot vonultat fel, a klasszikus pizzák mellett kreatív, különleges feltétekkel is kísérleteznek. A vendégek értékelései szerint a tésztájuk könnyű, jól átsült, a kiszolgálás pedig barátságos és gyors.

Egy a tatai Pizzalab nápolyi stílusú pizzái közül: pikáns ’Nduja

Forrás: Facebook/Pizzalab

Komáromi Jonathan Bed & Pizza - A pizzéria a Jonatán panzióban működik, ahová 2022-ben költözött be a Ciao Napoli csapata. A pizzák készítése a klasszikus nápolyi hagyományokat követi: a tészta vízből, sóból, lisztből és kovásszal készül, majd legalább 24–48 órán keresztül kelesztik, mielőtt a fatüzelésű kemencébe kerül. A feltéteket sem viszik túlzásba, viszont kizárólag Nápolyból és környékéről származó alapanyagokkal dolgoznak – legyen szó szalámiról, sonkáról, mozzarelláról vagy paradicsomról.

Szezonális pizza a komáromi Jonathan Bed & Pizza kínálatából: olívaolaj alap, parmezán, mozzarella, gorgonzola, körte és pármai sonka

Forrás: Facebook/Jonathan Bed&Pizza

A kezdeményezés célja, hogy a vendégek ne csak egy jó akció keretében jussanak pizzához, hanem közelebb kerüljenek az eredeti nápolyi pizzakultúrához is. Ahogy a szervezők fogalmaznak: a nápolyi az igazi, és az igazi a nápolyi – szeptember 19-én pedig Komárom-Esztergom megyében is együtt lehet ünnepelni a pizzát.