3 órája
Teljes lezárással járó munkálatok kezdődnek a következő napokban
Egy nagyobb közterületi beruházás miatt ideiglenesen megszűnik a megszokott használat. A fejlesztés középpontjában most egy parkoló áll, amelyet teljesen lezárnak a kivitelezés idejére.
Oroszlányban, a Takács Imre utca 107–109. számok közötti szakaszon indul fejlesztés, amely a jelenlegi zúzott köves parkoló korszerűsítését célozza. A beruházás ideje alatt a teljes parkoló és a mögötte lévő terület lezárásra kerül, így az érintett környéken élőknek és közlekedőknek átmeneti kellemetlenségekre kell számítaniuk, mint a zaj, a por és a forgalomkorlátozások.
A parkoló fejlesztésének részletei
A projekt során a parkoló teljes területén zajlanak majd a munkálatok, amelyeket a Vértes-Út Kft. végez az önkormányzat megbízásából. A munkaterület lezárása 2025. szeptember 22-én, kora reggel kezdődik, és a kivitelezés várhatóan két hétig tart. Ezalatt tehergépjárművek és nehéz munkagépek közlekednek a környéken, időszakos forgalomszűkítésekkel együtt. Oroszlány Város Önkormányzata kéri a lakosság türelmét és együttműködését a fejlesztés sikeres lebonyolításához.