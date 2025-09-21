Teljes lezárással járó munkálatok kezdődnek a következő napokban

Oroszlányban, a Takács Imre utca 107–109. számok közötti szakaszon indul fejlesztés, amely a jelenlegi zúzott köves parkoló korszerűsítését célozza. A beruházás ideje alatt a teljes parkoló és a mögötte lévő terület lezárásra kerül, így az érintett környéken élőknek és közlekedőknek átmeneti kellemetlenségekre kell számítaniuk, mint a zaj, a por és a forgalomkorlátozások.

Parkoló fejlesztése miatt lesz lezárás a következő hetekben

A parkoló fejlesztésének részletei

A projekt során a parkoló teljes területén zajlanak majd a munkálatok, amelyeket a Vértes-Út Kft. végez az önkormányzat megbízásából. A munkaterület lezárása 2025. szeptember 22-én, kora reggel kezdődik, és a kivitelezés várhatóan két hétig tart. Ezalatt tehergépjárművek és nehéz munkagépek közlekednek a környéken, időszakos forgalomszűkítésekkel együtt. Oroszlány Város Önkormányzata kéri a lakosság türelmét és együttműködését a fejlesztés sikeres lebonyolításához.

