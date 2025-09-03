szeptember 3., szerda

Felháborító

2 órája

Újfent lázong a lakosság a tatabányai parkolási ügy miatt!

Olyan döntést hozott a közgyűlés, amire nem számított a lakosság. Felháborodtak a parkolás miatt, ugyanis a rendeletet végül nem törölték el, bár módosítást végeztek rajta.

Kemma.hu

Ismét kiakadtak a tatabányaiak a közgyűlés többségi döntése nyomán: a fizetős parkolás továbbra is marad. A bejelentésre csak úgy záporoznak a kommentek, melyek az ellentétes véleményt nyilvánítják ki.

Tatabányán feszültséget okoz a fizetős parkolás
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Forronganak a helyiek a parkolás miatt

Cikkünkre, melyben a közgyűlés döntését írtuk meg az újratárgyalt parkolásról, hozzászólás-lavina indult meg. A tatabányai lakosok háborognak, megvan a véleményük arról, hogy továbbra is fizetni kell a parkolásért, hiszen a rendeletet mégsem törölték el.

"Mi meg majd választáskor döntünk, hogy arrébb tesszük az X-et!" 

- érkezett az epés komment, ami valóságos hozzászólás-cunamit indított el. Erre már érkezett is a következő szókimondó válasz:

Csak az a baj,hogy addig teljesen kizsigerelik a lakókat. Sajnos nem mostanában lesz választás. 

Arról a bizonyos x-ről más is hasonlóképpen nyilatkozott: 

"Gondolkodjon mindenki, mi várható az ellenzék javára X-el!"

Nem mindenki szívleli a városvezetést, és olykor ezt nem is rejtik véka alá a közösségi médiában sem:

Ezeket el kell zavarni, nem az emberekre gondolnak, csak a haszonszerzés mindenáron!

- szólt a dühödt bírálat.

 

