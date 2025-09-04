szeptember 4., csütörtök

Befőzés

33 perce

Minden igényt kielégítő paradicsomkínálat a tatabányai piacon

Címkék#Tatabánya#paradicsomkínálat#piac

Beköszöntött az ősz, a színes kínálat azonban még mindig pompás a tatabányai piacon. Azt kell mondjuk, bár a lecsó szezon már lecsengett, a paradicsomból még mindig nincs hiány, mi több egyre több fajtát árulnak a kereskedők. Mutatjuk, mi a befőzés legnagyobb titka.

Gábos Orsolya

Elkezdődött az ősz, de a tatabányai piac kínálata továbbra is bőséges. Különösen igaz ez a paradicsomra, amiből sokfélével találkoztunk a lakosok által csak öreg piacként emlegetett Kond vezér úti vásártéren.

paradicsom
Orosz Dezsőnél a savmentes paradicsom kilója 2800
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Mi is az a savmentes paradicsom?

Faluvégi János standjánál kapható savmentes paradicsom, aminek kilója 990 forintba kerül. A kereskedőket megkérdeztük, ez azt jelenti, hogy a savtól szenvedő emberek is fogyaszthatják,ugyanis ez a fajta paradicsom nem csinál savat. A normál paradicsom kilója ugyanitt 950 forintot kóstál. Orosz Dezsőnél pedig hamburger paradicsomot is felfedeztünk, ennek kilója 2500 forint, ő is árul savmentes paradicsomot, de nála drágább: kilója 2800 forint

Teljesen savmentes paradicsom nem létezik, azonban ez a fajta a magas cukortartalmának köszönhet nem okoz savat. Ilyen lehet például a Big yellow, Ökörszív paradicsom, Campari paradicsom, Sun Gold, Sweet Million, Sweetie - informálódtunk a kreativfarmer.hu-ról.

Paradicsom befőzése

  • Első lépésként értelemszerűen választani kell érett, ép paradicsomokat, ami lehetőleg húsos fajta.
  • Hideg vízben alaposan meg kell mosni.
  • A héj eltávolítása után forrázni kell 30–60 másodpercig, majd hideg vízbe tenni.
  • Alaposan mossuk el az üvegeket és a fedeleket, majd forró vízben fertőtlenítsd vagy 100 °C-os sütőben szárítsd ki őket.
  • A paradicsomlé elkészítéséhez csak át kell törni, passzírozni a megmosott, lecsumázott nyers paradicsomot. A levet 15 percet forraljuk majd előmelegített üvegekbe töltjük, lekötjük, szárazon kidunsztoljuk.

A recepthez videó is tartozik, amit mindmegette.hu-n megtekinthet.

GALÉRIA: A tatabányai piacon megnéztük a paradicsomot (Fotók: H.B)

Fotók: Hagymási Bence

 

 

