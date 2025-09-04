Most éri meg paradicsomot venni: így lesz olcsón tökéletes a befőzés

Elkezdődött az ősz, de a tatabányai piac kínálata továbbra is bőséges. Különösen igaz ez a paradicsomra, amiből sokfélével találkoztunk a lakosok által csak öreg piacként emlegetett Kond vezér úti vásártéren.

Orosz Dezsőnél a savmentes paradicsom kilója 2800

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Mi is az a savmentes paradicsom?

Faluvégi János standjánál kapható savmentes paradicsom, aminek kilója 990 forintba kerül. A kereskedőket megkérdeztük, ez azt jelenti, hogy a savtól szenvedő emberek is fogyaszthatják,ugyanis ez a fajta paradicsom nem csinál savat. A normál paradicsom kilója ugyanitt 950 forintot kóstál. Orosz Dezsőnél pedig hamburger paradicsomot is felfedeztünk, ennek kilója 2500 forint, ő is árul savmentes paradicsomot, de nála drágább: kilója 2800 forint

Teljesen savmentes paradicsom nem létezik, azonban ez a fajta a magas cukortartalmának köszönhet nem okoz savat. Ilyen lehet például a Big yellow, Ökörszív paradicsom, Campari paradicsom, Sun Gold, Sweet Million, Sweetie - informálódtunk a kreativfarmer.hu-ról.

Paradicsom befőzése