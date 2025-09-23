31 perce
Ez már nem vicc: a Pamkutya negyedszer is betölti az ország legnagyobb arénáját!
A Pamkutya testvérpár újabb mérföldkőhöz érkezett, hiszen ismét történelmet írnak. A Pamkutya koncert negyedszerre is megtölti Magyarország legnagyobb zárt arénáját, az MVM Dome-ot.
Egy korábban elképzelhetetlennek tűnő álom vált valóra: a Pamkutya koncert negyedszerre is megtölti Magyarország legnagyobb zárt arénáját. A rajongók hatalmas lelkesedéssel fogadták a hírt, és a jegyekért most is óriási a verseny.
Soha nem terveztek koncertet
Ahogy arról a borsonline.hu oldala is beszámol, Osbáth Norbert és Osbáth Márk, azaz Béla és Pista eredetileg nem is akartak koncertet adni, mert nem hitték, hogy ekkora érdeklődés lesz. A közösségi médiában azonban egyre többen kérték őket, hogy szervezzenek fellépést, így végül belevágtak – és minden várakozást felülmúlva háromszor is teltházat produkáltak az MVM Dome-ban. Most pedig elérkezett a negyedik koncert ideje, amelyre szintén tizenötezer rajongó juthat be.
Jegyárak és a Pamkutya koncert körüli káosz
Az első koncert jegyértékesítésekor sokan panaszkodtak a magas árakra és a jegyüzérek tevékenységére. Ennek ellenére a jegyek percek alatt elfogytak, és voltak, akik órákon át vártak hiába. A második és harmadik koncertnél is hatalmas volt az érdeklődés, így a szervezők most remélik, hogy gördülékenyebben zajlik majd a vásárlás. A korábbi káoszról mi is beszámoltunk, amikor a rendszer lefagyott, a csalódott rajongók pedig a közösségi médiában követelték újabb időpontok meghirdetését.
Egyedülálló teljesítmény
A Pamkutya ezzel történelmet írt, hiszen még senkinek sem sikerült négyszer megtöltenie az MVM Dome-ot. Összesen 60 ezer rajongó láthatja élőben a páros fellépését, ami nemcsak a testvérpár, hanem az egész hazai zenei és online tartalomgyártói közösség számára mérföldkő. A rajongók már most izgatottan várják, milyen meglepetésekkel készülnek Béla és Pista a negyedik, minden eddiginél látványosabbnak ígérkező koncertre.