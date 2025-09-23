Ez már nem vicc: a Pamkutya negyedszer is betölti az ország legnagyobb arénáját!

Egy korábban elképzelhetetlennek tűnő álom vált valóra: a Pamkutya koncert negyedszerre is megtölti Magyarország legnagyobb zárt arénáját. A rajongók hatalmas lelkesedéssel fogadták a hírt, és a jegyekért most is óriási a verseny.

A Pamkutya koncert negyedszerre is teltházas lesz az MVM Dome-ban, összesen 60 ezer rajongó élvezheti élőben a fellépést

Forrás: Facebook / Pamkutya

Soha nem terveztek koncertet

Ahogy arról a borsonline.hu oldala is beszámol, Osbáth Norbert és Osbáth Márk, azaz Béla és Pista eredetileg nem is akartak koncertet adni, mert nem hitték, hogy ekkora érdeklődés lesz. A közösségi médiában azonban egyre többen kérték őket, hogy szervezzenek fellépést, így végül belevágtak – és minden várakozást felülmúlva háromszor is teltházat produkáltak az MVM Dome-ban. Most pedig elérkezett a negyedik koncert ideje, amelyre szintén tizenötezer rajongó juthat be.