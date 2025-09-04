szeptember 4., csütörtök

Virág

2 órája

Tegyünk közösen a szebb, élhetőbb környezetért

Címkék#Tatabánya#pályázat#környezet

Tatabánya felhívja alakosság figyelmét arra, hogy tegyünk együtt a Szebb, élhetőbb környezetért. A pályázat - ami október közepéig nyújtható be - díjnyertesei pénzjutalomban részesülnek. Mutatjuk, mekkora összeget kapnak a nyertesek.

Gábos Orsolya

A pályázat célja, hogy a pályázatban résztvevő élhetőbbé, szebbé tegye környezetét. A felhívásban minden munkát végző lakó és lakóközösség, intézmény részt vehet, aki a  leírt célokat saját területén a gyakorlatban meg tudja valósítani - olvasható a tatabanya.hu oldalon.

pályázat
Pénzjutalmat kap a Szebb, Élhetőbb környezetért pályázaton díjnyertes résztvevő
Fotó: Oleggg / Forrás:  Shutterstock

Szebb, élhetőbb környezetért pályázat tartalma

A feladat, hogy a pályázó környezetszépítési munkát végezzen környezetében, előkertben, a város közterületein, intézményi területein. Az elvégzett munkáról, kialakított előkertről, udvarról, virágosításról készítsen -lehetőleg fényképpel is ellátott- bemutatkozó írásos anyagot, ami részletesen tartalmazza az  elvégzett környezetszépítési munkát. A zsűrizés során a 2025. évben elvégzett munka kerül díjazásra a beküldött pályázati anyag alapján. A zsűri személyesen megtekinti a pályázók által megjelölt helyszíneket, az elvégzett munkát, és ezek alapján hozza meg a végső döntését.

Beadási határidő: 2025. október 15.

A pályázatot a következőképpen fogják díjazni:

Lakossági díj:                                                                        

1. 100.000.- Ft.                                                 

2.  80.000.- Ft.                                      

3. 60.000.- Ft.                                                 

4. 40.000.- Ft.

5. 20.000.- Ft.

Intézményi díj:

1. 100.000.- Ft.

2. 60.000.- Ft.

3. 30.000.- Ft.

Valamennyi helyezést el nem érő, de értékelt pályázó Oklevélben és egyenként 10.000 Ft-os kertészeti utalványban részesül.

A pályázat beadásának módja, helye:

Címzett: Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala - Városüzemeltetési Osztály

Levélben: Polgármesteri Hivatal, 2800 Tatabánya, Fő tér 6.

Személyesen: ügyfélfogadási időben Fő tér 8. I.emelet 15.pult. (h: 13.00-17.00, sz: 8.00-16.00, p: 8-12.00)

A pályázati anyagot lezárt borítékban kérjük beküldeni vagy leadni, feltüntetve: Szebb Emberibb Környezetért Pályázat 2025.

Nemrég Oroszlányban hasonló kezdeményezés indult el, ott ugyanis a legszebb konyhakerteket díjazták, amelyről portálunk is beszámolt.

 

