Tegyünk közösen a szebb, élhetőbb környezetért

A pályázat célja, hogy a pályázatban résztvevő élhetőbbé, szebbé tegye környezetét. A felhívásban minden munkát végző lakó és lakóközösség, intézmény részt vehet, aki a leírt célokat saját területén a gyakorlatban meg tudja valósítani - olvasható a tatabanya.hu oldalon.

Pénzjutalmat kap a Szebb, Élhetőbb környezetért pályázaton díjnyertes résztvevő

Fotó: Oleggg / Forrás: Shutterstock

Szebb, élhetőbb környezetért pályázat tartalma

A feladat, hogy a pályázó környezetszépítési munkát végezzen környezetében, előkertben, a város közterületein, intézményi területein. Az elvégzett munkáról, kialakított előkertről, udvarról, virágosításról készítsen -lehetőleg fényképpel is ellátott- bemutatkozó írásos anyagot, ami részletesen tartalmazza az elvégzett környezetszépítési munkát. A zsűrizés során a 2025. évben elvégzett munka kerül díjazásra a beküldött pályázati anyag alapján. A zsűri személyesen megtekinti a pályázók által megjelölt helyszíneket, az elvégzett munkát, és ezek alapján hozza meg a végső döntését.

Beadási határidő: 2025. október 15.

A pályázatot a következőképpen fogják díjazni:

Lakossági díj:

1. 100.000.- Ft.

2. 80.000.- Ft.

3. 60.000.- Ft.

4. 40.000.- Ft.

5. 20.000.- Ft.

Intézményi díj:

1. 100.000.- Ft.

2. 60.000.- Ft.

3. 30.000.- Ft.

Valamennyi helyezést el nem érő, de értékelt pályázó Oklevélben és egyenként 10.000 Ft-os kertészeti utalványban részesül.

A pályázat beadásának módja, helye: Címzett: Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala - Városüzemeltetési Osztály Levélben: Polgármesteri Hivatal, 2800 Tatabánya, Fő tér 6. Személyesen: ügyfélfogadási időben Fő tér 8. I.emelet 15.pult. (h: 13.00-17.00, sz: 8.00-16.00, p: 8-12.00) A pályázati anyagot lezárt borítékban kérjük beküldeni vagy leadni, feltüntetve: Szebb Emberibb Környezetért Pályázat 2025.

Nemrég Oroszlányban hasonló kezdeményezés indult el, ott ugyanis a legszebb konyhakerteket díjazták, amelyről portálunk is beszámolt.