2 órája
Tegyünk közösen a szebb, élhetőbb környezetért
Tatabánya felhívja alakosság figyelmét arra, hogy tegyünk együtt a Szebb, élhetőbb környezetért. A pályázat - ami október közepéig nyújtható be - díjnyertesei pénzjutalomban részesülnek. Mutatjuk, mekkora összeget kapnak a nyertesek.
A pályázat célja, hogy a pályázatban résztvevő élhetőbbé, szebbé tegye környezetét. A felhívásban minden munkát végző lakó és lakóközösség, intézmény részt vehet, aki a leírt célokat saját területén a gyakorlatban meg tudja valósítani - olvasható a tatabanya.hu oldalon.
Szebb, élhetőbb környezetért pályázat tartalma
A feladat, hogy a pályázó környezetszépítési munkát végezzen környezetében, előkertben, a város közterületein, intézményi területein. Az elvégzett munkáról, kialakított előkertről, udvarról, virágosításról készítsen -lehetőleg fényképpel is ellátott- bemutatkozó írásos anyagot, ami részletesen tartalmazza az elvégzett környezetszépítési munkát. A zsűrizés során a 2025. évben elvégzett munka kerül díjazásra a beküldött pályázati anyag alapján. A zsűri személyesen megtekinti a pályázók által megjelölt helyszíneket, az elvégzett munkát, és ezek alapján hozza meg a végső döntését.
Beadási határidő: 2025. október 15.
A pályázatot a következőképpen fogják díjazni:
Lakossági díj:
1. 100.000.- Ft.
2. 80.000.- Ft.
3. 60.000.- Ft.
4. 40.000.- Ft.
5. 20.000.- Ft.
Intézményi díj:
1. 100.000.- Ft.
2. 60.000.- Ft.
3. 30.000.- Ft.
Valamennyi helyezést el nem érő, de értékelt pályázó Oklevélben és egyenként 10.000 Ft-os kertészeti utalványban részesül.
A pályázat beadásának módja, helye:
Címzett: Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala - Városüzemeltetési Osztály
Levélben: Polgármesteri Hivatal, 2800 Tatabánya, Fő tér 6.
Személyesen: ügyfélfogadási időben Fő tér 8. I.emelet 15.pult. (h: 13.00-17.00, sz: 8.00-16.00, p: 8-12.00)
A pályázati anyagot lezárt borítékban kérjük beküldeni vagy leadni, feltüntetve: Szebb Emberibb Környezetért Pályázat 2025.
Nemrég Oroszlányban hasonló kezdeményezés indult el, ott ugyanis a legszebb konyhakerteket díjazták, amelyről portálunk is beszámolt.