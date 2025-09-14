Pályazár az M1-esen, a hatalmas balesethez mentőhelikoptert is riasztottak

Három gépkocsi balesetezett az M1-es autópálya 31-es kilométerénél az országhatár felé vezető oldalon, Mány térségében. Jelenleg pályazár van érvényben, a forgalmat a Herceghalmi 26-os kilométer csomópontjánál terelik le. A torlódás meghaladt a 3 kilométert – írta az MKIF Zrt.

Pályazár van érvényben az M1-es autópálya egyik szakaszán

Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

Baleset miatt pályazár

Az ütközés következtében az egyik jármű kigyulladt. Lángjait a közútkezelő a helyszínen tartózkodó szakemberei kezdték oltani, a végleges oltást a bicskei önkormányzati tűzoltók fejezték be egy vízsugárral. A balesethez a tatabányai és a bajnai hivatásos tűzoltók, valamint a mentők és mentőhelikopter érkezett.

A szombat reggel is karambollal indult az M1-esen, a komáromi szakaszon. Majd később újabb baleset történt a főváros felé vezető oldalon a 29-es kilométernél.