Fáradt vagy és nem tudsz koncentrálni – a tested kétségbeesetten jelez

Hónapok óta küzdesz állandó fáradtsággal, mégis azt mondod magadnak, hogy „biztos csak a stressz”? Vagy hirtelen felszaladt néhány kiló, esetleg hullani kezdett a hajad, és ráfogtad az évszakváltásra? A valóság azonban sokkal komolyabb is lehet. Ezek a tünetek gyakran a pajzsmirigy működésének zavarára utalnak - és ilyenkor a pajzsmirigy vizsgálat elengedhetetlen. Ha időben nem derül fény a problémára, akár éveken át keseríthetik a mindennapokat. A jó hír viszont az, hogy ma már egyszerű laborvizsgálatokkal gyorsan kideríthető, mi áll a háttérben.

A vérvétel elengedhetetlen része a pajzsmirigy vizsgálatnak

Forrás: illusztáció / pexels.hu

Pajzsmirigy vizsgálat és kapcsolódó laborok

A vizsgálatok sosem magányosak - ha felmerül a hormonális zavar gyanúja, több labor együtt adhat tiszta képet. A tatabányai Szent Borbála Kórház kisokosa szerint nem ritka, hogy egy tünet mögött három különböző terület is rejlik.

Endokrinológiai ellenőrzés : megmutatja, hogyan dolgoznak a hormonjaid - kiderülhet, miért pörögsz túl vagy miért vagy állandóan kimerült.

: megmutatja, hogyan dolgoznak a hormonjaid - kiderülhet, miért pörögsz túl vagy miért vagy állandóan kimerült. Hematológiai vizsgálat : ránéz a véredre, észreveszi, ha gyulladás, vérszegénység vagy más „csendes támadás” van a háttérben.

: ránéz a véredre, észreveszi, ha gyulladás, vérszegénység vagy más „csendes támadás” van a háttérben. Klinikai kémiai vizsgálat: feltárja a láthatatlan veszélyeket - a máj, a vese, a vércukor és a koleszterin értékeiből sok minden kiderül, akár még az is, hogy a fáradtság mögött nemcsak hormon, hanem cukorbetegség vagy magas koleszterin bújik meg.

Praktikus tippek pajzsmirigy vizsgálat előtt 👉 Igyál sok vizet a vérvétel előtt, így könnyebben megtalálják a vénát, és pontosabb eredmény születik.

👉 Lehetőleg reggel, éhgyomorra menj a laborba, mert így a hormon- és vércukorértékek megbízhatóbbak.

👉 Írj listát a panaszaidról, és vidd magaddal a vizsgálatra – az orvos így gyorsabban átlátja az összefüggéseket.

👉 Kerüld a nagy fizikai terhelést a vizsgálat előtti napon, mert az befolyásolhatja bizonyos laboreredmények pontosságát.

Amikor több vizsgálat együtt indokolt

Ha valakinél tartós hajhullás, hízás vagy extrém fáradtság jelentkezik, akkor nem elég csak a pajzsmirigyet ellenőrizni. Egy komplex labor - a hormonháztartás mellett a vérkép és az anyagcsere paraméterek vizsgálata - együtt ad teljes képet. Nem véletlen, hogy a szakemberek hangsúlyozzák: a hajhullás gyakran egy komolyabb betegség jele lehet, amit nem szabad félvállról venni.