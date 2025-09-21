szeptember 21., vasárnap

Egészség

1 órája

Fáradt vagy és nem tudsz koncentrálni – a tested kétségbeesetten jelez

A vizsgálat segítségével kiderülhet, hogy a makacs tünetek - mint a hajhullás, fáradtság vagy indokolatlan hízás - mögött hormonális zavar áll. A tatabányai Szent Borbála Kórház kisokosa szerint a pajzsmirigy vizsgálat több laborvizsgálattal együtt segíthet feltárni a probléma valódi okát.

Sabjanics-Somlai Petra

Hónapok óta küzdesz állandó fáradtsággal, mégis azt mondod magadnak, hogy „biztos csak a stressz”? Vagy hirtelen felszaladt néhány kiló, esetleg hullani kezdett a hajad, és ráfogtad az évszakváltásra? A valóság azonban sokkal komolyabb is lehet. Ezek a tünetek gyakran a pajzsmirigy működésének zavarára utalnak - és ilyenkor a pajzsmirigy vizsgálat elengedhetetlen. Ha időben nem derül fény a problémára, akár éveken át keseríthetik a mindennapokat. A jó hír viszont az, hogy ma már egyszerű laborvizsgálatokkal gyorsan kideríthető, mi áll a háttérben.

vérvétel pajzsmirigy vizsgálat
A vérvétel elengedhetetlen része a pajzsmirigy vizsgálatnak
Forrás: illusztáció / pexels.hu

Pajzsmirigy vizsgálat és kapcsolódó laborok

A vizsgálatok sosem magányosak - ha felmerül a hormonális zavar gyanúja, több labor együtt adhat tiszta képet. A tatabányai Szent Borbála Kórház kisokosa szerint nem ritka, hogy egy tünet mögött három különböző terület is rejlik.

  • Endokrinológiai ellenőrzés: megmutatja, hogyan dolgoznak a hormonjaid - kiderülhet, miért pörögsz túl vagy miért vagy állandóan kimerült.
  • Hematológiai vizsgálat: ránéz a véredre, észreveszi, ha gyulladás, vérszegénység vagy más „csendes támadás” van a háttérben.
  • Klinikai kémiai vizsgálat: feltárja a láthatatlan veszélyeket - a máj, a vese, a vércukor és a koleszterin értékeiből sok minden kiderül, akár még az is, hogy a fáradtság mögött nemcsak hormon, hanem cukorbetegség vagy magas koleszterin bújik meg.

Praktikus tippek pajzsmirigy vizsgálat előtt

👉 Igyál sok vizet a vérvétel előtt, így könnyebben megtalálják a vénát, és pontosabb eredmény születik.
👉 Lehetőleg reggel, éhgyomorra menj a laborba, mert így a hormon- és vércukorértékek megbízhatóbbak.
👉 Írj listát a panaszaidról, és vidd magaddal a vizsgálatra – az orvos így gyorsabban átlátja az összefüggéseket.
👉 Kerüld a nagy fizikai terhelést a vizsgálat előtti napon, mert az befolyásolhatja bizonyos laboreredmények pontosságát.

Amikor több vizsgálat együtt indokolt

Ha valakinél tartós hajhullás, hízás vagy extrém fáradtság jelentkezik, akkor nem elég csak a pajzsmirigyet ellenőrizni. Egy komplex labor - a hormonháztartás mellett a vérkép és az anyagcsere paraméterek vizsgálata - együtt ad teljes képet. Nem véletlen, hogy a szakemberek hangsúlyozzák: a hajhullás gyakran egy komolyabb betegség jele lehet, amit nem szabad félvállról venni.

hízás fáradtság pajzsmirigy vizsgálat
Pajzsmirigy túl- és alulműködés tünetei ismerhetők fel laborvizsgálattal
Forrás: illusztáció / pexels.hu

Miért fontos a gyors felismerés?

A hormonális zavarok lassan, alattomosan jelentkeznek. A panaszok sokszor hasonlítanak más betegségek tüneteire, ezért könnyen félreértelmezhetők. A pajzsmirigy alulműködés például okozhat ködös gondolkodást is, amelyről korábban már írtunk a pajzsmirigy hormonok és az agyműködés kapcsolatáról.

Pajzsmirigy túl- vagy alulműködés? Így ismerheted fel!

A pajzsmirigy vizsgálat azért is fontos, mert a mirigy működése kétféleképpen is kibillenhet az egyensúlyból - és mindkettő egészen más tünetekkel jár.

  • Alulműködés esetén sokan állandóan fáradtak, fázósak, indokolatlanul híznak, a hajuk hullik, a bőrük szárazzá válik. Gyakran depresszióra emlékeztető hangulat is társul hozzá.
  • Túlműködés ezzel szemben fokozott izzadással, idegességgel, szapora szívveréssel, hirtelen fogyással és alvászavarral járhat. Vannak, akik ilyenkor úgy érzik, „mintha fel lenne pörgetve a szervezetük”.

A pajzsmirigy vizsgálat tehát nemcsak egyetlen laboreredményből áll, hanem sokszor több vizsgálat együttes értékelése vezet el a helyes diagnózishoz. Aki időben lép, megelőzheti a komolyabb betegségek kialakulását - és visszakaphatja az energiáját, az egészséges haját, sőt a kiegyensúlyozott mindennapjait is.

Ne hagyd ki az alleriavizsgálatokról szóló kisokosunkat se!

 

