Őzlábgomba - az erdő óriása, amit mindenki keres!

A nagy őzlábgomba (Macrolepiota procera) látványos méretével és kalapján található barna pikkelyeivel hívja fel magára a figyelmet. Magyarország erdeiben, tisztásain és rétjein is előfordul, leginkább nyár végétől késő őszig. Könnyen felismerhető a mozgatható gallérról és a hosszú, karcsú tönkről, amely kígyóbőrszerű mintázattal borított.

Fontos betartani a szabályokat az őzlábgomba szedésnél is!

Felismerés és biztonság

Bár a gombászok kedvence, nem szabad összetéveszteni más fajokkal. A piruló őzlábgomba ehető, de a kisebb termetű, mérgező őzlábfajok komoly veszélyt jelentenek. Ezért mindig fontos szakértővel bevizsgáltatni a zsákmányt, mielőtt az asztalra kerülne.

Hol és mikor található?

Az őzlábgomba leggyakrabban nedvesebb, füves erdőszéleken és tisztásokon bukkan elő. Júliustól akár novemberig is gyűjthető, de az időjárás nagyban befolyásolja a termőidőszakát.

Őzlábgomba felhasználása a konyhában

A nagy őzlábgomba kalapja panírozva az egyik legnépszerűbb elkészítési mód, de grillezve vagy levesekben is kiváló. A tönk rostos, ezért többnyire nem fogyasztják, de szárítva és porrá őrölve fűszerként hasznosítható.

Védettség és szabályozás

Az utóbbi években több vita is felmerült arról, hogy védetté váljon-e, hiszen egyre kevesebb a természetes élőhelye. A gyűjtés során fontos betartani a természetvédelmi előírásokat, és csak annyit szedni, amennyi valóban szükséges.

