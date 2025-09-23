szeptember 23., kedd

Játékos gombászat!

2 órája

Őzlábgomba - az erdő óriása, amit mindenki keres!

Címkék#őzlábgomba#gombászat#puzzle

Az őzlábgomba nemcsak hatalmas kalapjával és különleges megjelenésével hódítja meg az erdőjárókat, hanem ízletes fogásként is régóta kedvenc a magyar konyhában. Az őzlábgomba azonban tartogat veszélyeket is: könnyen összetéveszthető mérgező rokonaival, ezért minden gombász számára elengedhetetlen a biztos felismerés.

Varga Panna

A nagy őzlábgomba (Macrolepiota procera) látványos méretével és kalapján található barna pikkelyeivel hívja fel magára a figyelmet. Magyarország erdeiben, tisztásain és rétjein is előfordul, leginkább nyár végétől késő őszig. Könnyen felismerhető a mozgatható gallérról és a hosszú, karcsú tönkről, amely kígyóbőrszerű mintázattal borított.

Nagy őzlábgomba
Fontos betartani a szabályokat az őzlábgomba szedésnél is!
Forrás: https://www.terjhazavandor.ro/

Felismerés és biztonság

Bár a gombászok kedvence, nem szabad összetéveszteni más fajokkal. A piruló őzlábgomba ehető, de a kisebb termetű, mérgező őzlábfajok komoly veszélyt jelentenek. Ezért mindig fontos szakértővel bevizsgáltatni a zsákmányt, mielőtt az asztalra kerülne. 

Hol és mikor található?

Az őzlábgomba leggyakrabban nedvesebb, füves erdőszéleken és tisztásokon bukkan elő. Júliustól akár novemberig is gyűjthető, de az időjárás nagyban befolyásolja a termőidőszakát.

Őzlábgomba felhasználása a konyhában

A nagy őzlábgomba kalapja panírozva az egyik legnépszerűbb elkészítési mód, de grillezve vagy levesekben is kiváló. A tönk rostos, ezért többnyire nem fogyasztják, de szárítva és porrá őrölve fűszerként hasznosítható.

Védettség és szabályozás

Az utóbbi években több vita is felmerült arról, hogy védetté váljon-e, hiszen egyre kevesebb a természetes élőhelye. A gyűjtés során fontos betartani a természetvédelmi előírásokat, és csak annyit szedni, amennyi valóban szükséges.

Most pedig próbáld ki online puzzle formájában is az őzlábgombát - rakd ki a természet különleges ajándékát!

Így rakd ki a puzzle-t: Őzlábgomba

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot. 

Segítségül elhoztuk a teljes fényképet róla:

Nagy őzlábgomba az avarban
Fotó: Schneidler Viktor / Forrás: https://www.flickr.com/photos/

 

 

