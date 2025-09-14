szeptember 14., vasárnap

Ünneplés

1 órája

100 éves óvoda gyűjti az egykori ovisok emlékeit

Ünnepel a sárisápi óvoda. Az intézmény az évforduló apropójából az óvoda egykori ovisaitól kérnek emlékeket.

Feleki Marietta

A Sárisápi Óvoda és Mini bölcsőde 2026-ba ünnepli 100. születésnapját. A közös emlékek felidézésében kérik a segítséget.

Ünnepel a sárisápi óvoda. Az intézmény az évforduló apropójából az óvoda egykori ovisaitól kérnek emlékeket.
Ünnepel a sárisápi óvoda
Fotó: sarisap.hu

Születésnapos óvoda: régi emlékekkel ünnepelnek

Mint a sárisápi Facebook-oldalon közzétették: jövőre 100. születésnapját ünnepli az óvoda. Ennek méltó megünneplése az óvoda szívügye, írták. 

Kérik, hogy bárki, aki az óvodába járt és tárgyi emléke, fotója maradt a régi időkből, ossza meg az ovival. A fényképeket szkennelve kérik eljuttatni az óvoda e-mail címére, illetve a főigazgatónak is jelezhető.

Az óvoda egyébként nemrég újult meg, a kicsik nagy örömére. Energetikai korszerűsítést végeztek el az óvodában, a gondozási központban, az iskola „B”, illetve „C” épületében, a községházán, illetve a Sárisápi Bányász Közösségi Térben is. 

 

