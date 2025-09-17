1 órája
Ijesztő neve van, ám gyakoribb, mint gondolnánk: ez az ótvar
Már a neve is rossz érzéseket kelt az emberekben, hiszen az alacsony higiéniával, az igénytelenséggel kötjük össze. Az ótvar azonban nem emiatt alakul ki, sőt: közösségekben gyakoribb, mit gondolnánk.
Az ótvar vagy impetigo egy nagyon gyakori felületi gennyes bőrfertőzés, mondta el a Kemma.hu-nak dr. Bense Tamás gyermekorvos, akivel kitértünk a betegség fajtáira, kezelési módjára és szövődményeire is. Az őszi gyermekbetegségek után az ősszel is elkapható ótvarról mondott részleteket.
Megdöbbentő,milyen korosztálynál fordul elő az ótvar
Az ótvar szóról sokaknak az igénytelenség, a tisztaság hiánya jut eszébe. Az ótvarra úgy gondolnak sokan, hogy biztos olyan ember betegsége, aki nagyon rossz körülmények közt él, nem figyel magára. Pedig ez nem függ össze az általános higiéniával.
–Borzasztóan hangzik, hogy ótvar, a magyar nyelv "hangulatosan" tud betegségeket megnevezni. Néha ki sem mondom ezt a szót a rendelőben, inkább elegánsan a latin nevén, azaz impetigóként nevezem, ha a kis betegnél ez a kórkép bizonyosodik be. Pedig bárkinél előfordulhat a fertőzés - mondta dr. Bense Tamás, aki hozzátette: az ótvar legtipikusabban a kisdedeknél fordul elő, 2-5- éves korban.
A kicsik kaparják, piszkálják a sebeket, így elég, ha picit koszos a keze, már meg is fertőzte a területet - mondta el az orvos. Ám bárkinek lehet ótvar fertőzése. Elég egy, náthás időszakban az orr körüli seb elfertőződése.
Az ótvar tünetei
– Az ótvar két fő klinikai megjelenési formát lehet elkülöníteni: az egyik a bullózus, vagy nagy hólyagokkal járót, a hólyag kialakulása nélkülit. Utóbbi a gyakoribb. Az ótvar tünetei a kisebb, gennyedző sebek az arcon, orr és a száj körül, amelyek gyorsan terjednek. Ezek a sebek fertőző nedvet engednek, majd sárgás pörk borítja be őket.
A sebek gyorsan terjedhetnek. A viszketése, így ha a kisgyerek megvakarja, óhatatlanul továbbfertőzi saját magán és akár mást is. Épp ezért zárt közösségekben, óvodai, iskolai csoportokban, esetleg kontakt sportolóknál gyorsan terjedhet. Kórokozói a staphylo - és a streptococcus baktériumok - részletezte az orvos. Hozzátett: ezek a kórokozók ott "laknak" a bőrünkön, ám elég egy pici, elkapart seb, és máris bejut a szervezetbe.
Gyógyszer kell a hatékony gyógyulásért
Az ótvar kezelése fontos, bár magától is meg tud gyógyulni. Javasolt antibiotikum szedése, hiszen egy gyorsan terjedő betegségről van szó. Emellett - bár ritkán - lehet szövődménye: ilyen a vesegyulladás. Emellett a fertőzés első napjaiban nyirokér-gyulladás léphet fel. Erre a nyirokrendszer felé induló piros csík hívja fel a figyelmet. Ez az antibiotikum-kúrával gyógyul, az ótvarral együtt.
A fő tünetek alapján az orvos nagyon hamar meg tudja állapítani, ótvarral van-e dolga a szülőnek.
Ótvar tünetei:
- viszkető, fájdalmas, sárga pörkkel fedett, gyulladásos alapú bőrelváltozás
- orr és száj körül megjelenő sebek
- hólyagok a sebben
- nedvedzik a seb
A hólyagok néhány nap alatt felszakadnak, váladék szivárog belőlük, majd felületükön sárga színű pörk képződik, mely alatt vörös, érzékeny, gyulladt bőr található.
A sebek a váladékkal, érintéssel, ruházaton, törölközőn keresztül terjedhetnek a testfelületen tovább.
A sebeket meleg vízzel áztatni kell, le kell, majd a megfelelő, antibiotikum tartalmú kenőccsel, neogranormonnal kell bekenni. A fertőzött sebeket ezután érdemes lefedni, részletezte az orvos.
A vesegyulladás kiszűrése érdekében érdemes a betegség után két héttel egy vizeletvizsgálatot végezni, bár ez a súlyos szövődmény ritka, illetve az antibiotikum kúra is segít megelőzni a bajt.
Mint elmesélte: nemrég történt olyan eset, hogy a kis páciensnek a szemén jött elő a fertőzés. Mivel érzékeny és nehezen megközelíthető területről volt szó, így kórházban kezelték a kicsit másfél napig - így a szakemberek hatékonyabban tudták kezelni a szemét.
Az ótvar megelőzése
Az ótvar megelőzésénél fontos az általános higiénia, illetve a körmök rövidre vágása. Sebeknél a fertőtlenítés hasznos lehet.
Amennyiben megjelenik a betegség vágni, magas hőfokon kell mosni az ágyneműt, ruhát, törölközőt. Az ótvarral közösségbe nem szabad menni, illetve családon belül is - amennyire lehet - kerülni kell a közvetlen testkontaktot.
A háziorvos kitért arra is, hogy más, alapbetegség nyomán is kialakulhat ilyen sebfertőzés. Így például egy herpeszfertőzés vagy akár egy rühesség miatti sebek is fertőződhetnek.
Az ótvar szezonja nem elhatárolható. A nyári időszak persze kedvez a kórokozónak, hiszen a meleg, párás környezetet "szereti". Az ótvar azonban az év bármely időszakában előfordulhat, pláne közösségben.