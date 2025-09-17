Ijesztő neve van, ám gyakoribb, mint gondolnánk: ez az ótvar

Az ótvar vagy impetigo egy nagyon gyakori felületi gennyes bőrfertőzés, mondta el a Kemma.hu-nak dr. Bense Tamás gyermekorvos, akivel kitértünk a betegség fajtáira, kezelési módjára és szövődményeire is. Az őszi gyermekbetegségek után az ősszel is elkapható ótvarról mondott részleteket.

Az ótvar gyakoriságára, tüneteire hívta fel a figyelmet dr. Bense Tamás gyermekorvos

Forrás: beküldött

Megdöbbentő,milyen korosztálynál fordul elő az ótvar

Az ótvar szóról sokaknak az igénytelenség, a tisztaság hiánya jut eszébe. Az ótvarra úgy gondolnak sokan, hogy biztos olyan ember betegsége, aki nagyon rossz körülmények közt él, nem figyel magára. Pedig ez nem függ össze az általános higiéniával.

–Borzasztóan hangzik, hogy ótvar, a magyar nyelv "hangulatosan" tud betegségeket megnevezni. Néha ki sem mondom ezt a szót a rendelőben, inkább elegánsan a latin nevén, azaz impetigóként nevezem, ha a kis betegnél ez a kórkép bizonyosodik be. Pedig bárkinél előfordulhat a fertőzés - mondta dr. Bense Tamás, aki hozzátette: az ótvar legtipikusabban a kisdedeknél fordul elő, 2-5- éves korban.

A kicsik kaparják, piszkálják a sebeket, így elég, ha picit koszos a keze, már meg is fertőzte a területet - mondta el az orvos. Ám bárkinek lehet ótvar fertőzése. Elég egy, náthás időszakban az orr körüli seb elfertőződése.

Az ótvar tünetei

– Az ótvar két fő klinikai megjelenési formát lehet elkülöníteni: az egyik a bullózus, vagy nagy hólyagokkal járót, a hólyag kialakulása nélkülit. Utóbbi a gyakoribb. Az ótvar tünetei a kisebb, gennyedző sebek az arcon, orr és a száj körül, amelyek gyorsan terjednek. Ezek a sebek fertőző nedvet engednek, majd sárgás pörk borítja be őket.

A sebek gyorsan terjedhetnek. A viszketése, így ha a kisgyerek megvakarja, óhatatlanul továbbfertőzi saját magán és akár mást is. Épp ezért zárt közösségekben, óvodai, iskolai csoportokban, esetleg kontakt sportolóknál gyorsan terjedhet. Kórokozói a staphylo - és a streptococcus baktériumok - részletezte az orvos. Hozzátett: ezek a kórokozók ott "laknak" a bőrünkön, ám elég egy pici, elkapart seb, és máris bejut a szervezetbe.

Gyógyszer kell a hatékony gyógyulásért

Az ótvar kezelése fontos, bár magától is meg tud gyógyulni. Javasolt antibiotikum szedése, hiszen egy gyorsan terjedő betegségről van szó. Emellett - bár ritkán - lehet szövődménye: ilyen a vesegyulladás. Emellett a fertőzés első napjaiban nyirokér-gyulladás léphet fel. Erre a nyirokrendszer felé induló piros csík hívja fel a figyelmet. Ez az antibiotikum-kúrával gyógyul, az ótvarral együtt.

A fő tünetek alapján az orvos nagyon hamar meg tudja állapítani, ótvarral van-e dolga a szülőnek.

Ótvar tünetei: viszkető, fájdalmas, sárga pörkkel fedett, gyulladásos alapú bőrelváltozás

orr és száj körül megjelenő sebek

hólyagok a sebben

nedvedzik a seb

A hólyagok néhány nap alatt felszakadnak, váladék szivárog belőlük, majd felületükön sárga színű pörk képződik, mely alatt vörös, érzékeny, gyulladt bőr található.