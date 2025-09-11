szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

18°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Otthonszülés

1 órája

Otthon segítettek egy életet világra a kisbéri mentősök +fotó

Címkék#család#szülés#otthonszülés#Országos Mentőszolgálat

Egy kisbéri család számára felejthetetlen nap marad 2025. augusztus 10-e: otthon, váratlan körülmények között érkezett a kisfiuk, akit a helyszínre siető mentősök segítettek világra. Az édesanya megható sorokban mondott köszönetet az otthonszülésnél történt hősies helytállásért.

Kemma.hu

Egy igazi csodának lehettek részesei a kisbéri mentőállomás dolgozói augusztus 10-én délután: otthonszüléshez riasztották őket, ahol sikeresen világra segítették egy kisfiú érkezését. A család a történtek után megható sorokban mondott köszönetet a mentősöknek.

Otthonszülés
Otthonszüléshez rohantak a kisbéri mentők
Forrás: Országos Mentőszolgálat

Otthonszülés: megható levélben mondott köszönetet az anya

A család levele szerint a mentőállomás dolgozói nemcsak szakszerűen, de emberséggel és nyugalommal támogatták őket ebben a különleges pillanatban. „Örökre emlékezetes marad számunkra ez a nap” – írta az édesanya, aki egész családja nevében fejezte ki háláját. 

Hozzátette: minden jelenlévő mentősnek köszönetet mond, és sok kitartást kíván az Országos Mentőszolgálat munkatársainak, akik nap mint nap életeket mentenek – és néha újakat segítenek a világra.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu