Otthon segítettek egy életet világra a kisbéri mentősök +fotó
Egy kisbéri család számára felejthetetlen nap marad 2025. augusztus 10-e: otthon, váratlan körülmények között érkezett a kisfiuk, akit a helyszínre siető mentősök segítettek világra. Az édesanya megható sorokban mondott köszönetet az otthonszülésnél történt hősies helytállásért.
Otthonszülés: megható levélben mondott köszönetet az anya
A család levele szerint a mentőállomás dolgozói nemcsak szakszerűen, de emberséggel és nyugalommal támogatták őket ebben a különleges pillanatban. „Örökre emlékezetes marad számunkra ez a nap” – írta az édesanya, aki egész családja nevében fejezte ki háláját.
Hozzátette: minden jelenlévő mentősnek köszönetet mond, és sok kitartást kíván az Országos Mentőszolgálat munkatársainak, akik nap mint nap életeket mentenek – és néha újakat segítenek a világra.
