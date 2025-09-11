Otthon segítettek egy életet világra a kisbéri mentősök +fotó

Egy igazi csodának lehettek részesei a kisbéri mentőállomás dolgozói augusztus 10-én délután: otthonszüléshez riasztották őket, ahol sikeresen világra segítették egy kisfiú érkezését. A család a történtek után megható sorokban mondott köszönetet a mentősöknek.

Otthonszüléshez rohantak a kisbéri mentők

Forrás: Országos Mentőszolgálat

Otthonszülés: megható levélben mondott köszönetet az anya

A család levele szerint a mentőállomás dolgozói nemcsak szakszerűen, de emberséggel és nyugalommal támogatták őket ebben a különleges pillanatban. „Örökre emlékezetes marad számunkra ez a nap” – írta az édesanya, aki egész családja nevében fejezte ki háláját.