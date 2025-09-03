Ez a változás minden első lakásvásárlót érint – így alakulnak a kedvezményes hitelek

Megjelent a Magyar Nemzeti Bank rendelete, amely jelentősen átalakítja az Otthon Start program keretrendszerét. A cél, hogy a hitelfelvevők számára egyszerre legyen rugalmas és biztonságos a konstrukció, miközben a bankok között elindult az ügyfelekért folytatott verseny. A változtatások 2026. január 1-jétől lépnek hatályba – írta a vg.hu

Otthon Start: az új szabályok és banki akciók most minden első lakásra vágyó számára elérhetővé teszik a kedvezményes hitelt.

Forrás: estihirlap.hu

Otthon Start: változnak a jövedelmi és fedezeti határok

A hitelfedezeti arány, vagyis az ingatlan forgalmi értékéhez viszonyított maximális hitelösszeg mostantól 90% lehet. Ez azonban csak azok számára érvényes, akik korábban nem rendelkeztek legalább 50% tulajdoni hányaddal, vagy csak jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal terhelt ingatlanuk volt. Ezzel párhuzamosan a korábbi, 41 éves korhatár eltörlésre került, így a támogatott hitel kortól függetlenül igényelhető.

A jövedelmi küszöb is emelkedett: a korábbi 600 000 forint helyett 800 000 forint havi nettó jövedelem felett engedélyezett a legfeljebb 60 százalékos jövedelemarányos eladósodottság. A kis összegű, adósságfék alól mentesített hitelek limitje 450 000 -ről, 550 000 forintra nőtt, így a kisebb összegű konstrukciók is elérhetők szélesebb körben.

Rendszerkockázati és pénzügyi szigorítások

A Magyar Nemzeti Bank a piaci környezethez igazodva 1 százalékos szektorális tőkepuffert vezet be a jelzáloggal fedezett kitettségekre, ami nem befolyásolja érdemben a bankok hitelezési képességét. Ezen túl a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelőségi mutató (JMM) szabályai szigorodnak: visszaszorul az egymás közötti jelzáloglevél-vásárlás, nő az új kibocsátások bevezetése, ugyanakkor a kisebb intézmények könnyítést kapnak.

Kombinálható támogatások

A program kombinálható más állami támogatásokkal, például CSOK Plusz vagy Falusi CSOK igénybevétele is lehetséges, így a fiatal elsőlakás-vásárlók mellett a gyermekvállalásban gondolkodó családok is előnyt élvezhetnek. A CSOK Plusz értékhatára lakások esetében 100 millió, családi házaknál és tanyáknál 150 millió forint, a négyzetméterenkénti ár pedig legfeljebb 1,5 millió forint lehet.