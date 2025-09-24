szeptember 24., szerda

Otthon Start Program

1 órája

Így alakítja az ingatlanárakat az Otthon Start Program, ezt jósolják év végére Tatabányán

Az albérletárak csökkenéséről egyelőre nem tudunk információval szolgálni, de az biztos, hogy egyre többen keresnek saját ingatlant. Az Otthon Start Program átalakította az ingatlanpiac eddigi helyzetét.

Gábos Orsolya

Gőzerővel beindult az Otthon Start program, egy helyi ingatlanos, Kalics László árulta el portálunknak, mi a helyzet most az ingatlan és albérlet árakkal. Mutatjuk, hogyan készüljenek azok, akik azon törik a fejüket, hogy saját lakást vásároljanak.

Az Otthon Start Program teljesen megváltoztatta az ingatlanhelyzetet
Az Otthon Start Program teljesen megváltoztatta az ingatlanhelyzetet
Forrás: Beküldött
Az Otthon Start Program miatt változik az ingatlanhelyzet

Kalics László kérdésünkre elárulta, egyelőre nem látják, hogy csökkennek-e a közeljövőben az albérletárak az Otthon Start Program hatása miatt.

Annyi biztos, hogy megcsappant az albérlet keresők száma, hogy az albérletárak csökkenni fognak-e, azt nagyjából 1,5 hónap múlva tudom biztosan megmondani.

- mondta a tatabányai Duna House örökös értékesítője. Kalics László azt is elárulta, hogy bizony az ingatlanok drágultak, az ő becslése szerint egy lakás ára Tatabányán az év végére elérheti a 40 millió forintos vételárat egy lakás esetében.

Korábban Panyi Miklós államtitkár azt is elmondta, miért jó a program.

A program nemcsak arra lehetőség, hogy a fiatalokat helyben tartsa, hanem arra is, hogy a szülőföldjüket elhagyó fiatalokat hazacsábítsa

- hangsúlyozta egy podcastben a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

 

