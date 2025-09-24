Így alakítja az ingatlanárakat az Otthon Start Program, ezt jósolják év végére Tatabányán

Gőzerővel beindult az Otthon Start program, egy helyi ingatlanos, Kalics László árulta el portálunknak, mi a helyzet most az ingatlan és albérlet árakkal. Mutatjuk, hogyan készüljenek azok, akik azon törik a fejüket, hogy saját lakást vásároljanak.

Az Otthon Start Program teljesen megváltoztatta az ingatlanhelyzetet

Forrás: Beküldött

Az Otthon Start Program miatt változik az ingatlanhelyzet

Kalics László kérdésünkre elárulta, egyelőre nem látják, hogy csökkennek-e a közeljövőben az albérletárak az Otthon Start Program hatása miatt.

Annyi biztos, hogy megcsappant az albérlet keresők száma, hogy az albérletárak csökkenni fognak-e, azt nagyjából 1,5 hónap múlva tudom biztosan megmondani.

- mondta a tatabányai Duna House örökös értékesítője. Kalics László azt is elárulta, hogy bizony az ingatlanok drágultak, az ő becslése szerint egy lakás ára Tatabányán az év végére elérheti a 40 millió forintos vételárat egy lakás esetében.

Korábban Panyi Miklós államtitkár azt is elmondta, miért jó a program.

A program nemcsak arra lehetőség, hogy a fiatalokat helyben tartsa, hanem arra is, hogy a szülőföldjüket elhagyó fiatalokat hazacsábítsa

- hangsúlyozta egy podcastben a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.