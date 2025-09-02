2 órája
Már elérhető a kedvezményes lakáshitel: itt vannak a részletek! + VIDEÓ
Elindult az új lakáshitel program. Az Otthon Start fix 3 százalékos kamattal kínál államilag támogatott lakáshitelt az első lakást vásárlóknak. Komoly eltérések vannak azonban az egyes bankok feltételei között. Mutatjuk a részleteket.
Szeptembertől új lehetőség nyílik a lakásvásárlást vagy építkezést tervezők számára. Elsején ugyanis elindult az Otthon Start Program, amely fix 3 százalékos kamat mellett kínál államilag támogatott lakáshitelt. A bankok között azonban akadnak eltérések, amelyekről érdemes előre tájékozódni – írta meg a Magyar Nemzet is. Mondjuk, mit kell a programról tudni.
Otthon Start: alkupozícióban a magyar családok
A Bankmonitor felmérése szerint kilenc nagybank – köztük a CIB, az Erste, a Gránit, a K&H, a MagNet, az MBH, az OTP, a Raiffeisen és az UniCredit – felkészült a program indítására. A legtöbb helyen szeptember elsején már elérhető volt a hitel, de néhol előfordulhat néhány napos csúszás. Az egyes pénzintézetek honlapjain külön aloldal is tájékoztat az új lehetőségről, jelezve a program kiemelt fontosságát.
Jön az Otthon Start Program - így vágj bele a házfelújításba
Lakásvásárlásra – legyen szó új vagy használt ingatlanról – az összes megkérdezett bank kínálja az Otthon Startot. Építési célra azonban szűkebb a kör: a CIB, az Erste, a Gránit, a K&H, az MBH és az OTP biztosítja a lehetőséget, míg a MagNet, a Raiffeisen és az UniCredit ebben nem vesz részt.
Kik igényelhetik?
A fix 3 százalékos hitelt minden 18 év feletti, magyarországi lakóhellyel rendelkező, saját lakóingatlan-tulajdonnal nem bíró személy igényelheti, aki legalább két év folyamatos társadalombiztosítási jogviszonnyal, büntetlen előélettel és köztartozás-mentességgel rendelkezik. Újdonság, hogy nem feltétele sem házasság, sem gyermekvállalás: egyedülállók is élhetnek vele.
Más támogatásokkal is kombinálható
Az Otthon Start előnye, hogy összevonható más családtámogatási és lakáscélú programokkal, például a CSOK Plusszal, a falusi CSOK-kal, a babaváró hitellel vagy a vidéki otthonfelújítási programmal. A szakértők szerint ezért a hitel várhatóan a piacinál jóval nagyobb átlagos összegben kerül majd felvételre, hiszen az érintettek igyekeznek maximálisan kihasználni az egyszeri lehetőséget.
Az utca emberét is megkérdeztük az Otthon Start Programról, és pozitív visszajelzéseket kaptunk:
Kemma.hu videó
