Már elérhető a kedvezményes lakáshitel: itt vannak a részletek! + VIDEÓ

Szeptembertől új lehetőség nyílik a lakásvásárlást vagy építkezést tervezők számára. Elsején ugyanis elindult az Otthon Start Program, amely fix 3 százalékos kamat mellett kínál államilag támogatott lakáshitelt. A bankok között azonban akadnak eltérések, amelyekről érdemes előre tájékozódni – írta meg a Magyar Nemzet is. Mondjuk, mit kell a programról tudni.

Elindult az Otthon Start Program

Forrás: Shuterstock

Otthon Start: alkupozícióban a magyar családok

A Bankmonitor felmérése szerint kilenc nagybank – köztük a CIB, az Erste, a Gránit, a K&H, a MagNet, az MBH, az OTP, a Raiffeisen és az UniCredit – felkészült a program indítására. A legtöbb helyen szeptember elsején már elérhető volt a hitel, de néhol előfordulhat néhány napos csúszás. Az egyes pénzintézetek honlapjain külön aloldal is tájékoztat az új lehetőségről, jelezve a program kiemelt fontosságát.