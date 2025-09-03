Orbán Viktor bejelentette: az Otthon Start 41 éves kor felett is könnyebbé válik

Az Otthon Start program új könnyítést kapott, amely jelentősen bővíti azok körét, akik jogosultak a kedvezményes lakáshitelre. Orbán Viktor bejelentette, hogy a programban már 41 éves kor felett is elegendő a 10%-os önerő a fix 3%-os kamatozású lakáshitelhez – írta a hirado.hu

Az Otthon Start program új feltételekkel kínál kedvezményes lakáshitelt a 41 év feletti korosztálynak.

Otthon Start – mit jelent a könnyítés?

Az Otthon Start program eredetileg a 41 év alattiaknak biztosította a kedvezményes lakáshitelt, ahol a 10%-os önerő volt a minimális feltétel a fix 3%-os kamathoz. Az új szabályozás most már a 41 év felettiek számára is elérhetővé teszi ezt a konstrukciót, így jelentősen bővül a program jogosultjainak köre.

Banki részvétel és kedvezmények

A Magyar Nemzeti Bank csatlakozása biztosítja a pénzügyi rendszer támogatását, a bankok pedig nagy érdeklődést mutatnak a program iránt. A hitelfelvevők fix 3%-os kamat mellett akár több százezer forintos jóváírásokra is jogosultak lehetnek, ami a teljes hitelterhet csökkenti. A program célja, hogy a lakásvásárlás mind fiatal, mind középkorú rétegek számára elérhető legyen, miközben a kezdő önerő könnyen teljesíthető.

Előnyök és hatások

A könnyítés különösen azok számára jelent előnyt, akik eddig életkoruk miatt nem tudtak részt venni a programban. Az új szabályozás révén a kedvezmények szélesebb réteget érhetnek el, és a lakásvásárlás költségei tervezhetőbbé válnak.

A program biztosítja a stabil és kiszámítható pénzügyi kereteket: a fix 3%-os kamat és az alacsony önerő kombinációja csökkenti a hitel terheit. Emellett a banki jóváírások és a kedvező feltételek hozzájárulnak a lakáspiac élénkítéséhez, és elősegítik, hogy a lakáshitelezés minden korosztály számára elérhető és fenntartható legyen.

Az Otthon Start program hosszú távú célja a lakásvásárlás könnyítése, a pénzügyi biztonság erősítése és a lakáspiac folyamatos támogatása Magyarországon.