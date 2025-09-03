szeptember 3., szerda

Hilda névnap

26°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Otthon Start

58 perce

Orbán Viktor bejelentette: az Otthon Start 41 éves kor felett is könnyebbé válik

Címkék#önerő#Otthon Start#kor#kedvezmény#rendszer#Magyar Nemzeti Bank

A változás szerint már 41 éves kor felett is elég a 10%-os önerő. Az Otthon Start program most szélesebb rétegeknek nyújt lehetőséget.

Balogh Rebeka

Az Otthon Start program új könnyítést kapott, amely jelentősen bővíti azok körét, akik jogosultak a kedvezményes lakáshitelre. Orbán Viktor bejelentette, hogy a programban már 41 éves kor felett is elegendő a 10%-os önerő a fix 3%-os kamatozású lakáshitelhez – írta a hirado.hu

Az Otthon Start program új feltételekkel kínál kedvezményes lakáshitelt a 41 év feletti korosztálynak. Forrás: Pexels
Az Otthon Start program új feltételekkel kínál kedvezményes lakáshitelt a 41 év feletti korosztálynak.
Forrás: Pexels

Otthon Start – mit jelent a könnyítés?

Az Otthon Start program eredetileg a 41 év alattiaknak biztosította a kedvezményes lakáshitelt, ahol a 10%-os önerő volt a minimális feltétel a fix 3%-os kamathoz. Az új szabályozás most már a 41 év felettiek számára is elérhetővé teszi ezt a konstrukciót, így jelentősen bővül a program jogosultjainak köre.

Banki részvétel és kedvezmények

A Magyar Nemzeti Bank csatlakozása biztosítja a pénzügyi rendszer támogatását, a bankok pedig nagy érdeklődést mutatnak a program iránt. A hitelfelvevők fix 3%-os kamat mellett akár több százezer forintos jóváírásokra is jogosultak lehetnek, ami a teljes hitelterhet csökkenti. A program célja, hogy a lakásvásárlás mind fiatal, mind középkorú rétegek számára elérhető legyen, miközben a kezdő önerő könnyen teljesíthető.

Előnyök és hatások

A könnyítés különösen azok számára jelent előnyt, akik eddig életkoruk miatt nem tudtak részt venni a programban. Az új szabályozás révén a kedvezmények szélesebb réteget érhetnek el, és a lakásvásárlás költségei tervezhetőbbé válnak.

A program biztosítja a stabil és kiszámítható pénzügyi kereteket: a fix 3%-os kamat és az alacsony önerő kombinációja csökkenti a hitel terheit. Emellett a banki jóváírások és a kedvező feltételek hozzájárulnak a lakáspiac élénkítéséhez, és elősegítik, hogy a lakáshitelezés minden korosztály számára elérhető és fenntartható legyen.

Az Otthon Start program hosszú távú célja a lakásvásárlás könnyítése, a pénzügyi biztonság erősítése és a lakáspiac folyamatos támogatása Magyarországon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu