Több napos leállás lesz az OTP-nél: nem fogsz tudni hozzáférni a pénzedhez sem

Mit jelent ez az OTP ügyfeleinek?

Az OTP hangsúlyozza, hogy a fejlesztések a hosszú távú ügyfélélményt szolgálják, ám az átmeneti kiesések komoly nehézséget okozhatnak azok számára, akik ezekben a napokban szeretnének ügyeket intézni. Különösen az októberi háromnapos szünet érintheti érzékenyen a lakosságot, hiszen a hosszú hétvége idején teljesen leállnak a hitelhez kapcsolódó folyamatok.