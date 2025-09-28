szeptember 28., vasárnap

Több napos leállás lesz az OTP-nél: nem fogsz tudni hozzáférni a pénzedhez sem

A háromnapos időszakban több népszerű lakossági szolgáltatás teljesen elérhetetlen lesz. Mondjuk, mit kell tudni az OTP leállásáról.

Az OTP Bank bejelentése szerint fejlesztési okból október 23-án reggeli 8 órától október 26-án hajnali 4 óráig a lakossági hiteligénylésekhez (ingatlan- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel) kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.

OTP Bank
Több napos leállást jelentett be az OTP Bank
Emellett még ennél korábban, október 5-én reggeli 8 órától 11.40-ig szintén fejlesztési okokból az internet- és mobilbankból az OTP Lakástakarék szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.

Mit jelent ez az OTP ügyfeleinek?

Az OTP hangsúlyozza, hogy a fejlesztések a hosszú távú ügyfélélményt szolgálják, ám az átmeneti kiesések komoly nehézséget okozhatnak azok számára, akik ezekben a napokban szeretnének ügyeket intézni. Különösen az októberi háromnapos szünet érintheti érzékenyen a lakosságot, hiszen a hosszú hétvége idején teljesen leállnak a hitelhez kapcsolódó folyamatok.

A bank azt tanácsolja ügyfeleinek, hogy időben gondolják át pénzügyeiket: aki hitelfelvételt, bérleti szerződéshez kapcsolódó hitelügyintézést, vagy más, nagyobb kiadással járó pénzügyi lépést tervez, az ne halassza az utolsó pillanatra.

 

