szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

19°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szerencsejáték

35 perce

Megvannak az Ötöslottó eheti nyerőszámai

Címkék#főnyeremény#szerencsejáték#Ötöslottó#számok#lottó

Kihúzták az Ötöslottó 36. heti nyerőszámait.

Kemma.hu

Mutatjuk, mely számok lettek kihúzva az eheti Ötöslottó sorsoláson.

ötöslottó
Itt vannak az Ötöslottó eheti nyerőszámai
Forrás: Shutterstock

Az Ötöslottó nyerőszámai a 36. hetén

2; 18; 40; 45; 47

Ezen a játékhéten (36.) ezúttal nem volt telitalálat az Ötöslottón, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 37. héten már 1 milliárd 80 millió forintért izgulhatnak a szerencsevadászok a következő heti sorsoláson az Ötöslottón.

További nyeremények a 36. héten az ötös lottón:

  • 4 találat: egyenként 1 millió 800 000 forint
  • 3 találat: egyenként 25 ezer 915 forint
  • 2 találat: egyenként 3 160 forint

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu