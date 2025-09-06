Szerencsejáték
2 órája
Megvannak az Ötöslottó eheti nyerőszámai
Kihúzták az Ötöslottó 36. heti nyerőszámait.
Mutatjuk, mely számok lettek kihúzva az eheti Ötöslottó sorsoláson.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 36. hetén
2; 18; 40; 45; 47
Ezen a játékhéten (36.) ezúttal nem volt telitalálat az Ötöslottón, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 37. héten már 1 milliárd 80 millió forintért izgulhatnak a szerencsevadászok a következő heti sorsoláson az Ötöslottón.
További nyeremények a 36. héten az ötös lottón:
- 4 találat: egyenként 1 millió 800 000 forint
- 3 találat: egyenként 25 ezer 915 forint
- 2 találat: egyenként 3 160 forint
