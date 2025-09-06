Megvannak az Ötöslottó eheti nyerőszámai

Mutatjuk, mely számok lettek kihúzva az eheti Ötöslottó sorsoláson.

Itt vannak az Ötöslottó eheti nyerőszámai

Forrás: Shutterstock

Az Ötöslottó nyerőszámai a 36. hetén

2; 18; 40; 45; 47

Ezen a játékhéten (36.) ezúttal nem volt telitalálat az Ötöslottón, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 37. héten már 1 milliárd 80 millió forintért izgulhatnak a szerencsevadászok a következő heti sorsoláson az Ötöslottón.

További nyeremények a 36. héten az ötös lottón: