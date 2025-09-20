9 órája
Továbbra sincs telitalálat: brutál összeg halmozódik az ötöslottón
Hiába izgultak sokan a hétvégén, nem lett telitalálatos szelvény. Az ötöslottó legutóbbi sorsolásán ismét nem született főnyertes.
Szeptember 20-án újabb sorsoláson izgulhattak a játékosok, ám az ötöslottó legnagyobb nyereménye most sem talált gazdára. A telitalálat ezúttal is elmaradt.
Ezek voltak az ötöslottó nyerőszámai
A 2025. 38. heti ötöslottó-sorsoláson az alábbi számokat húzták ki:
- 15
- 35
- 72
- 77
- 90
Bár sokan reménykedtek a milliós nyereményben, a bet.szerencsejatek.hu oldalon közzétett adatok szerint öt találatos szelvény nem érkezett be, így immár nyolc hete halmozódik a főnyeremény.
Az eltalált számokért járó nyeremények
- 4 találat: 23 darab szelvény – 1 979 645 Ft
- 3 találat: 1801 darab szelvény – 27 690 Ft
- 2 találat: 57 147 darab szelvény – 3 300 Ft
Az öttalálatos szelvényért járó főnyeremény ezúttal is 0 forint maradt, mivel senki sem tudta eltalálni az összes nyerőszámot.
Több mint 1,3 milliárd forint a tét
A főnyeremény összege a következő héten tovább emelkedik. A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint 1,373 milliárd forint várja majd azt a szerencsést, aki jövő szombaton egyedüliként eltalálja az összes nyerőszámot.