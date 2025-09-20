Továbbra sincs telitalálat: brutál összeg halmozódik az ötöslottón

Szeptember 20-án újabb sorsoláson izgulhattak a játékosok, ám az ötöslottó legnagyobb nyereménye most sem talált gazdára. A telitalálat ezúttal is elmaradt.

Senki sem vitte el az ötöslottó főnyereményét a szeptember 20-i sorsoláson

Forrás: Szerencsejáték Zrt.

Ezek voltak az ötöslottó nyerőszámai

A 2025. 38. heti ötöslottó-sorsoláson az alábbi számokat húzták ki:

15

35

72

77

90

Bár sokan reménykedtek a milliós nyereményben, a bet.szerencsejatek.hu oldalon közzétett adatok szerint öt találatos szelvény nem érkezett be, így immár nyolc hete halmozódik a főnyeremény.

Az eltalált számokért járó nyeremények

4 találat: 23 darab szelvény – 1 979 645 Ft

3 találat: 1801 darab szelvény – 27 690 Ft

2 találat: 57 147 darab szelvény – 3 300 Ft

Az öttalálatos szelvényért járó főnyeremény ezúttal is 0 forint maradt, mivel senki sem tudta eltalálni az összes nyerőszámot.

Több mint 1,3 milliárd forint a tét

A főnyeremény összege a következő héten tovább emelkedik. A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint 1,373 milliárd forint várja majd azt a szerencsést, aki jövő szombaton egyedüliként eltalálja az összes nyerőszámot.