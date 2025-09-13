szeptember 13., szombat

Szerencsejáték

1 órája

Megvannak az Ötöslottó eheti nyerőszámai

Kihúzták az Ötöslottó 2025/37. heti nyerőszámait.

Kemma.hu

Mutatjuk, mely számok lettek kihúzva az eheti Ötöslottó sorsoláson.

ötöslottó
Az ötöslottó nyerőszámok
Forrás: Szerencsejáték Zrt.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 37. hetén

4, 7, 36, 86, 90

Ezen a játékhéten (37.) ezúttal nem volt telitalálat az Ötöslottón, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 38. héten már 1 milliárd 200 millió forintért izgulhatnak a szerencsevadászok a következő heti sorsoláson az Ötöslottón.

További nyeremények a 37. héten az Ötöslottó szerencsejátékon:

  • 4 találat: egyenként 1 millió 309 ezer 380 forint
  • 3 találat: egyenként 20 ezer 215 forint
  • 2 találat: egyenként 2 600 forint

 

