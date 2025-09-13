Megvannak az Ötöslottó eheti nyerőszámai

Mutatjuk, mely számok lettek kihúzva az eheti Ötöslottó sorsoláson.

Az ötöslottó nyerőszámok

Forrás: Szerencsejáték Zrt.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 37. hetén

4, 7, 36, 86, 90

Ezen a játékhéten (37.) ezúttal nem volt telitalálat az Ötöslottón, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 38. héten már 1 milliárd 200 millió forintért izgulhatnak a szerencsevadászok a következő heti sorsoláson az Ötöslottón.

További nyeremények a 37. héten az Ötöslottó szerencsejátékon: