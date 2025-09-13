Szerencsejáték
53 perce
Megvannak az Ötöslottó eheti nyerőszámai
Kihúzták az Ötöslottó 2025/37. heti nyerőszámait.
Mutatjuk, mely számok lettek kihúzva az eheti Ötöslottó sorsoláson.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 37. hetén
4, 7, 36, 86, 90
Ezen a játékhéten (37.) ezúttal nem volt telitalálat az Ötöslottón, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 38. héten már 1 milliárd 200 millió forintért izgulhatnak a szerencsevadászok a következő heti sorsoláson az Ötöslottón.
További nyeremények a 37. héten az Ötöslottó szerencsejátékon:
- 4 találat: egyenként 1 millió 309 ezer 380 forint
- 3 találat: egyenként 20 ezer 215 forint
- 2 találat: egyenként 2 600 forint
