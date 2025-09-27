Megvannak az Ötöslottó eheti nyerőszámai

Kihúzták a 39. játékhét nyerőszámait. Az Ötöslottó ezen a héten sem hozott telitalálatot, így tovább emelkedik a főnyeremény.

Itt vannak az Ötöslottó eheti nyerőszámai

Forrás: Shutterstock

Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. hetén

5; 14; 26; 31; 54

Ezen a játékhéten nem született 5 találatos szelvény az Ötöslottón, így immár kilencedik alkalommal maradt el a főnyeremény kifizetése.

További nyeremények a 39. héten:

4 találat: 36 darab – 1 255 245 Ft

3 találat: 2906 darab – 17 030 Ft

2 találat: 69 539 darab – 2 690 Ft

A következő, 40. játékhéten már 1,522 milliárd forint várja a szerencsés nyertest az ötös lottón.



