Ötös lottó

1 órája

Megvannak az Ötöslottó eheti nyerőszámai

Kihúzták a 39. játékhét nyerőszámait. Az Ötöslottó ezen a héten sem hozott telitalálatot, így tovább emelkedik a főnyeremény.

ötöslottó
Itt vannak az Ötöslottó eheti nyerőszámai
Forrás: Shutterstock

 

Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. hetén

5; 14; 26; 31; 54

Ezen a játékhéten nem született 5 találatos szelvény az Ötöslottón, így immár kilencedik alkalommal maradt el a főnyeremény kifizetése.

További nyeremények a 39. héten:

 

  • 4 találat: 36 darab – 1 255 245 Ft
  • 3 találat: 2906 darab – 17 030 Ft
  • 2 találat: 69 539 darab – 2 690 Ft

A következő, 40. játékhéten már 1,522 milliárd forint várja a szerencsés nyertest az ötös lottón. 

 

 

