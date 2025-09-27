Ötös lottó
Megvannak az Ötöslottó eheti nyerőszámai
Kihúzták a 39. játékhét nyerőszámait. Az Ötöslottó ezen a héten sem hozott telitalálatot, így tovább emelkedik a főnyeremény.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. hetén
5; 14; 26; 31; 54
Ezen a játékhéten nem született 5 találatos szelvény az Ötöslottón, így immár kilencedik alkalommal maradt el a főnyeremény kifizetése.
További nyeremények a 39. héten:
- 4 találat: 36 darab – 1 255 245 Ft
- 3 találat: 2906 darab – 17 030 Ft
- 2 találat: 69 539 darab – 2 690 Ft
A következő, 40. játékhéten már 1,522 milliárd forint várja a szerencsés nyertest az ötös lottón.
