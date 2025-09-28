szeptember 28., vasárnap

Egészség

1 órája

Top 3 őszi vadgyümölcs a Vértesből

Címkék#tea#Vértes#vadgyümölcs#immunrendszer

Fedezd fel a Vértes titkos kincseit! Az őszi vadgyümölcsök - som, kökény, galagonya - nemcsak finom falatok és gyógyító erdei bogyók, hanem igazi élményt is nyújtanak. Kirándulás közben gyűjtve egyszerre töltekezhetsz ízekkel, hagyománnyal és a természet varázsával.

Varga Panna

Az őszi vadgyümölcsök régóta fontos szerepet játszanak a vidéki emberek életében. A természet ajándékai ezek, amelyek vitaminokban, antioxidánsokban és értékes tápanyagokban bővelkednek. A Vértes erdei ösvényein sétálva gyakran találkozhatunk sommal, kökénnyel vagy galagonyával, amelyek nemcsak a madarak és vadállatok számára jelentenek táplálékot, hanem az emberi szervezet számára is jótékony hatásúak.

őszi vadgyümölcsök
Őszi vadgyümölcsök: 
Fotó: Larry Eiden / Forrás:  Shutterstock

Som - a Vértes piros kincse

A som az egyik legismertebb őszi vadgyümölcs. Fényes, piros bogyói augusztustól szeptemberig érnek, és C-vitaminban gazdagok. A som gyógyhatása miatt a népi gyógyászatban is előszeretettel használták: erősíti az immunrendszert, segít megfázás esetén, valamint jó hatással van az emésztésre.

Felhasználása:

  • Somlekvár és somszörp készítése
  • Aszalva egész télen fogyasztható
  • Vadételekhez pikáns mártás alapja lehet
  • A Vértesben sok helyen megtalálható, gyakran napos erdőszéleken vagy domboldalakon terem.
Őszi vadgyümölcsök
Húsos som, savanykás ízvilága van erdőkben is megtalálható
Forrás:  Shutterstock

Kökény - dércsípte erdei íz

A kökény kékes-fekete bogyói csak az első fagyok után válnak igazán ízletessé. Nem véletlen, hogy a népnyelv is úgy tartja: a kökény szedése ősszel a dér megérkezésével kezdődik. A nyersen fanyar gyümölcsből ízletes dzsem, likőr vagy szörp készíthető.

Gyógyhatásai:

  • Erősíti az immunrendszert
  • Antioxidánsokban gazdag, védi a sejteket
  • Enyhe hashajtó hatása miatt az emésztést is segítheti

A Vértes bokros részein, sztyeppréteken vagy erdőszéleken találkozhatunk vele.

Őszi vadgyümölcsök
A kökény akkor a legfinomabb ha a kökény megcsípte
Forrás: Készítette: Kurt Stüber

Galagonya - a szív gyógynövénye

A galagonya  vörös bogyói ősszel díszítik a Vértes erdőszegélyeit. A népi gyógyászat és a modern fitoterápia is nagyra becsüli, mivel a galagonya tea hatása elsősorban a szív- és érrendszerre kedvező. A benne található flavonoidok és antioxidánsok erősítik a szívműködést, segítenek a vérnyomás szabályozásában, és nyugtató hatásuk is ismert.

Felhasználási lehetőségek:

  • Galagonya tea és tinktúra: a szív és az érrendszer támogatója, nyugtató hatású ital, amelyet régóta használnak a népi gyógyászatban.
  • Gyógyhatású szirupok: vitaminban és antioxidánsban gazdag készítmények, amelyek erősítik az immunrendszert, és hűvös őszi napokon különösen hasznosak.
  • Lekvár és szörp: a galagonya édeskés íze remekül illik házi lekvárba vagy szörpbe, amelyek nemcsak finomak, de egészségesek is.

A galagonya a Vértes erdőszegélyein, bokros domboldalain és a földutak mentén is gyakran megtalálható.

Őszi vadgyümölcsök
A galagonya jótékony hatással van a szív működésesére
Forrás:  Shutterstock

Tippek az őszi vadgyümölcsök gyűjtéséhez

  • Érett állapotban szedd - a som piros, a kökény dércsípte, a galagonya élénkvörös legyen.
  • Hagyj a természetnek is - a madarak és más állatok számára is fontos táplálékforrást jelentenek.
  • Kerüld a forgalmas utak mentét - a szennyezett területen gyűjtött bogyók fogyasztásra nem alkalmasak.
  • Vidd kosárban vagy vászontáskában - így a gyümölcsök szellőznek, és nem törnek össze.

 

Őszi vadgyümölcsök a konyhában

Az őszi vadgyümölcsök sokszínűen felhasználhatók:

  • lekvárként, dzsemként
  • szörpként vagy likőrként
  • teák és gyógyitalok alapjaként
  • húsok mellé készített mártásokban

Ezek nemcsak ízletesek, hanem vitaminokkal és antioxidánsokkal is gazdagítják étrendünket.

 

