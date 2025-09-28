Top 3 őszi vadgyümölcs a Vértesből

Az őszi vadgyümölcsök régóta fontos szerepet játszanak a vidéki emberek életében. A természet ajándékai ezek, amelyek vitaminokban, antioxidánsokban és értékes tápanyagokban bővelkednek. A Vértes erdei ösvényein sétálva gyakran találkozhatunk sommal, kökénnyel vagy galagonyával, amelyek nemcsak a madarak és vadállatok számára jelentenek táplálékot, hanem az emberi szervezet számára is jótékony hatásúak.

Őszi vadgyümölcsök:

Fotó: Larry Eiden / Forrás: Shutterstock

Som - a Vértes piros kincse

A som az egyik legismertebb őszi vadgyümölcs. Fényes, piros bogyói augusztustól szeptemberig érnek, és C-vitaminban gazdagok. A som gyógyhatása miatt a népi gyógyászatban is előszeretettel használták: erősíti az immunrendszert, segít megfázás esetén, valamint jó hatással van az emésztésre.

Felhasználása:

Somlekvár és somszörp készítése

Aszalva egész télen fogyasztható

Vadételekhez pikáns mártás alapja lehet

A Vértesben sok helyen megtalálható, gyakran napos erdőszéleken vagy domboldalakon terem.

Húsos som, savanykás ízvilága van erdőkben is megtalálható

Forrás: Shutterstock

Kökény - dércsípte erdei íz

A kökény kékes-fekete bogyói csak az első fagyok után válnak igazán ízletessé. Nem véletlen, hogy a népnyelv is úgy tartja: a kökény szedése ősszel a dér megérkezésével kezdődik. A nyersen fanyar gyümölcsből ízletes dzsem, likőr vagy szörp készíthető.

Gyógyhatásai:

Erősíti az immunrendszert

Antioxidánsokban gazdag, védi a sejteket

Enyhe hashajtó hatása miatt az emésztést is segítheti

A Vértes bokros részein, sztyeppréteken vagy erdőszéleken találkozhatunk vele.

A kökény akkor a legfinomabb ha a kökény megcsípte

Forrás: Készítette: Kurt Stüber

Galagonya - a szív gyógynövénye

A galagonya vörös bogyói ősszel díszítik a Vértes erdőszegélyeit. A népi gyógyászat és a modern fitoterápia is nagyra becsüli, mivel a galagonya tea hatása elsősorban a szív- és érrendszerre kedvező. A benne található flavonoidok és antioxidánsok erősítik a szívműködést, segítenek a vérnyomás szabályozásában, és nyugtató hatásuk is ismert.

Felhasználási lehetőségek:

Galagonya tea és tinktúra: a szív és az érrendszer támogatója, nyugtató hatású ital, amelyet régóta használnak a népi gyógyászatban.

a szív és az érrendszer támogatója, nyugtató hatású ital, amelyet régóta használnak a népi gyógyászatban. Gyógyhatású szirupok : vitaminban és antioxidánsban gazdag készítmények, amelyek erősítik az immunrendszert, és hűvös őszi napokon különösen hasznosak.

vitaminban és antioxidánsban gazdag készítmények, amelyek erősítik az immunrendszert, és hűvös őszi napokon különösen hasznosak. Lekvár és szörp: a galagonya édeskés íze remekül illik házi lekvárba vagy szörpbe, amelyek nemcsak finomak, de egészségesek is.

A galagonya a Vértes erdőszegélyein, bokros domboldalain és a földutak mentén is gyakran megtalálható.