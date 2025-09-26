2 órája
Az őszi utazás varázsa – külföldi kiruccanások és egzotikus célpontok
Az utazási kedv a nyári szezon után sem csökken, sokan inkább a hűvösebb hónapokat választják pihenésre. Az őszi utazás kedvező árakkal, kevesebb turistával és változatos úti célokkal várja a kalandra vágyókat.
Az őszi utazás egyre többek számára jelenti a külföldi kikapcsolódást is, hiszen ilyenkor számos népszerű úti cél várja még kellemes idővel. Sokan a nyári kánikula és zsúfolt strandok helyett választják inkább a szeptembert és októbert, amikor kedvezőbb árakkal, kellemesebb időjárással és élményekben gazdagabb programokkal várják a turistákat a népszerű úti célok. Az utazók többsége ilyenkor rövidebb, 4-5 napos városlátogatásokat vagy egyhetes tengerparti kikapcsolódásokat keres.
Őszi utazás trendek
Jászberényi Szalóki Mónika, a dorogi Travel Angels Utazási Iroda vezető szerint ősszel továbbra is a napos úti célok a legnépszerűbbek: Törökország és Egyiptom ilyenkor is vonzza a turistákat. A görög szigetek szezonja ilyenkor már zárul, helyette sokan választanak egzotikusabb úti célokat, mint például a Dominikai Köztársaság.
Repülős utak kerültek előtérbe, főként Ausztria, Olaszország vagy más közeli országok rövid városlátogatásai. Egyre népszerűbbek a szervezett körutak is, amelyek során az utasok több helyszínt is bejárhatnak, miközben magyar nyelvű idegenvezető segíti őket.
A csoportos utakat sokan azért kedvelik, mert minden megszervezett: a transzfer, a szállás és a programok is benne vannak az árban, és magyar idegenvezető kíséri az utasokat
– magyarázta.
Mi alapján választanak az utazók?
A szakértő szerint az utazók költési szokásai is változtak:
- Fiatalok gyakran próbálják önállóan megszervezni az utakat, de sokan később mégis visszatérnek az irodákhoz, mert a szervezett utak végül kényelmesebbek és ár-érték arányban is jobbak.
- Idősebb generáció inkább ragaszkodik a biztos, szervezett megoldásokhoz, ahol idegenvezető és 0–24 órás elérhetőség biztosítja a biztonságérzetet.
- Szállás tekintetében egyre többen választanak magasabb kategóriát, négy- vagy ötcsillagos hoteleket, a háromcsillagos szállodák háttérbe szorulnak.
Szállás és költési szokások
A külföldi őszi utazásoknál a szállásválasztásban is látható változás.
Ha egyénileg utaznak, az emberek ma már inkább a magasabb kategóriát keresik. A négy- és ötcsillagos szállodák iránt sokkal nagyobb a kereslet, a háromcsillagos hotelek háttérbe szorultak
– mondta el a szakértő.
Az anyagi lehetőségek szélsőségesebbé váltak: vannak, akik csak egy rövid, olcsóbb kiruccanásra áldoznak, de egyre többen döntenek úgy, hogy inkább egzotikus, drágább úti célra szánják a pénzüket, avagy a minőséget keresik. Generációk között is különbségek figyelhető meg:
A fiatalok szeretnek mindent saját maguk megszervezni, hátizsákos utakra menni, de sokszor rájönnek, hogy nem feltétlenül jönnek ki olcsóbban. Ilyenkor fordulnak az utazási irodákhoz. Az idősebbek inkább a szervezett, biztos megoldásokat keresik, ahol mindenről gondoskodnak, és idegenvezető is segíti őket
– mondta Szalóki Mónika.
Biztonság és szervezettség
Az utazási irodák nagy előnye, hogy minden szükséges szolgáltatás – transzfer, szállás, ellátás és programok – egy csomagban elérhető. A magyar idegenvezető jelenléte és a folyamatos kapcsolattartás pedig sok utas számára ad megnyugvást.
A nyaralási időszak alatt engem bármikor elérnek az utasok, akár telefonon, akár online. Fontos, hogy tudják: ha bármi gondjuk akad, számíthatnak rám
– mondta a dorogi utazási iroda vezetője.
Az őszi külföldi utazások így minden korosztály számára kínálnak lehetőségeket: a fiatalok számára rövid, felfedezős városlátogatásokat, a családoknak kényelmes tengerparti kikapcsolódást, az idősebbeknek pedig szervezett körutakat biztos háttérrel.
