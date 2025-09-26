Az őszi utazás varázsa – külföldi kiruccanások és egzotikus célpontok

Az őszi utazás egyre többek számára jelenti a külföldi kikapcsolódást is, hiszen ilyenkor számos népszerű úti cél várja még kellemes idővel. Sokan a nyári kánikula és zsúfolt strandok helyett választják inkább a szeptembert és októbert, amikor kedvezőbb árakkal, kellemesebb időjárással és élményekben gazdagabb programokkal várják a turistákat a népszerű úti célok. Az utazók többsége ilyenkor rövidebb, 4-5 napos városlátogatásokat vagy egyhetes tengerparti kikapcsolódásokat keres.

Őszi utazás trendek

Jászberényi Szalóki Mónika, a dorogi Travel Angels Utazási Iroda vezető szerint ősszel továbbra is a napos úti célok a legnépszerűbbek: Törökország és Egyiptom ilyenkor is vonzza a turistákat. A görög szigetek szezonja ilyenkor már zárul, helyette sokan választanak egzotikusabb úti célokat, mint például a Dominikai Köztársaság.

Repülős utak kerültek előtérbe, főként Ausztria, Olaszország vagy más közeli országok rövid városlátogatásai. Egyre népszerűbbek a szervezett körutak is, amelyek során az utasok több helyszínt is bejárhatnak, miközben magyar nyelvű idegenvezető segíti őket.

A csoportos utakat sokan azért kedvelik, mert minden megszervezett: a transzfer, a szállás és a programok is benne vannak az árban, és magyar idegenvezető kíséri az utasokat

Mi alapján választanak az utazók?

A szakértő szerint az utazók költési szokásai is változtak:

Fiatalok gyakran próbálják önállóan megszervezni az utakat, de sokan később mégis visszatérnek az irodákhoz, mert a szervezett utak végül kényelmesebbek és ár-érték arányban is jobbak.

Idősebb generáció inkább ragaszkodik a biztos, szervezett megoldásokhoz, ahol idegenvezető és 0–24 órás elérhetőség biztosítja a biztonságérzetet.

Szállás tekintetében egyre többen választanak magasabb kategóriát, négy- vagy ötcsillagos hoteleket, a háromcsillagos szállodák háttérbe szorulnak.

Szállás és költési szokások

A külföldi őszi utazásoknál a szállásválasztásban is látható változás.

Ha egyénileg utaznak, az emberek ma már inkább a magasabb kategóriát keresik. A négy- és ötcsillagos szállodák iránt sokkal nagyobb a kereslet, a háromcsillagos hotelek háttérbe szorultak

– mondta el a szakértő.